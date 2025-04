Ko so milijoni protestirali, je Trump spet igral golf

Na milijone ljudi se je udeležilo protestov proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovemu tesnemu sodelavcu Elonu Musku v vseh 50 ameriških zveznih državah, pa tudi drugje po svetu. Gre za največje proteste od Trumpove vrnitve v Belo hišo, ki so po besedah organizatorjev odgovor na njegove sovražne prevzeme in napade na ameriške pravice in svoboščine.

Množični protesti pod sloganom "Roke stran!" so potekali v prestolnicah vseh zveznih držav, na tisoče ljudi se je zbralo v Bostonu, Chicagu, Los Angelesu, New Yorku in Washingtonu. Protesti so potekali tudi v nekaterih evropskih mestih, kot so Pariz, Berlin in London, številni Trumpovi nasprotniki so se zbrali tudi v Kanadi.

"V zveznih zgradbah, kongresnih uradih, na sedežu centrov za socialno varnost, v parkih in mestnih hišah po vsej državi – kjerkoli lahko poskrbimo, da nas slišijo," so protestnike pozivali organizatorji – ohlapna ameriška koalicija več deset levo usmerjenih skupin, kot sta MoveOn in Women's March. Protestniki na ulicah so vzklikali "Roke stran od Kanade", "Roke stran od Grenlandije" in "Roke stran od Ukrajine". Nosili so tudi napise "To ni moj predsednik", "Fašizem je prišel", "Ustavite Zlo" ter "Roke stran od naše socialne politike".

Kot je znano, je Trump številne Američane razjezil z agresivnim zmanjševanjem obsega vlade, vsiljevanjem svojih konservativnih vrednot in ostrim pritiskom s carinami celo na prijateljske države. Slednje je povzročilo hude padce na borznih trgih. Številni so nezadovoljni tudi z milijarderjem Elonom Muskom, ki mu je ameriški predsednik zaupal nalogo znižanja državne porabe. Poleg tega je Trump večkrat izrazil zanimanje za priključitev Kanade in Grenlandije, zapletel se je tudi v javni spor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim glede mirovnega sporazuma med Ukrajino in Rusijo. "Trump, Musk in njuni milijarderski pajdaši organizirajo popoln napad na našo vlado, naše gospodarstvo in naše osnovne pravice. Kongres jim to omogoča na vsakem koraku," je na svoji spletni strani zapisalo gibanje Indivisible, ki Trumpu nasprotuje že od njegove prve izvolitve na predsedniški položaj leta 2016. Številni demokrati so ogorčeni, ker je njihova stranka, ki je v manjšini tako v predstavniškem domu kot v senatu, tako nemočna pri upiranju Trumpovim agresivnim potezam.

CNN poroča, da imajo protestniki tri zahteve – konec milijarderskega prevzema in korupcije Trumpove administracije; konec zmanjševanja zveznih sredstev za Medicaid, socialno varnost in druge programe za zaposlene; in konec napadov na priseljence, trans osebe in druge manjšine. Trump v soboto ni imel javnih dogodkov, dan pa je preživel ob igranju golfa v svojem letovišču na Floridi.