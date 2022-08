Ko so potniki mirno spali, voznik izgubil nadzor nad avtobusom

Tragedija se je zgodila 25. julija lani okoli 6. ure zjutraj na avtocesti A3 pri Slavonskem Brodu. Šlo je za avtobus kosovskega prevoznika Deva Tours iz Đakovice, ki je vozil na liniji Frankfurt – Priština, v njem pa so bili državljani Kosova, ki delajo v Nemčiji in so se odpravili na dopust v domovino.

Kosovski veleposlanik na Hrvaškem Martin Berishaj je 25. julija položil venec na kraju nesreče, ki se je pred letom dni zgodila na hrvaški avtocesti pri Slavonskem Brodu. Ob tej priložnosti se je veleposlanik zahvalil vsem, ki so pomagali poškodovanim in družinam umrlih v prometni nesreči.

Strokovnjaki za varnost v cestnem prometu so takrat opozorili, da bi moral biti protokol vožnje na daljših relacijah bolje organiziran. Strinjali so se tudi, da sta dva voznika na tako dolgi poti premalo. "Vsak voznik avtobusa lahko v 24 urah vozi devet ur, nato pa sledi obvezen odmor. In ko gre za avtobus, morajo vozniki po 21 urah vožnje počivati tri ure, vendar se to ne spoštuje," je dejal prometni in sodni izvedenec Goran Husinec.

"Za to relacijo je potrebnih okoli 25 ur, upoštevajoč meje, odmore ... In ob gneči med sezono, torej zdaj, lahko takšno potovanje traja tudi do 30 ur. Zdaj pa računajte," je še dodal ter pristavil, da se gleda le na dobiček, ne pa na varnost.