Tujina

Ko so Rusi prvič pokleknili pred oboroženim robotom

Kijev , 21. 10. 2025 16.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K.
Sprva so bojevanje v Ukrajini zaznamovali brezpilotni letalniki. Zdaj pa 'vojaški' roboti vedno bolj sodelujejo tudi pri vojskovanju na kopnem. Strah v kosti na fronti lahko poženejo z eksplozivom naložena brezpilotna vozila. Junija letos je se je prvič zgodilo, da so se ruski vojaki predali oboroženemu robotu.

Bil je junij. Rusi se tedne in tedne kljub ponavljajočim se ukrajinskim napadom niso predali. Toda pred njihovim zakloniščem se je nanadoma pojavil nov -nenavaden- sovražnik. Ugotovili so, da ga ne morejo premagati. Strah v kosti jim je nagnal majhen robot na kolesih, ki pa je nosil močan tovor. Naložen je bil s 60 kilogrami eksploziva.

Ruski vojaki so naposled iz svojega jarka pomolili kos kartona, na katerem je bilo napisano "ŽELIMO SE PREDATI". Napis je bil na dovolj vidnem mestu, da so napis zaznali ukrajinski droni, ki so leteli nad njimi, je dogajanje iz julija rekonstruiral The Washington Post.

Ruska predaja daljinsko vodenemu kopenskemu dronu vzdolž severovzhodne fronte junija je bila poseben mejnik. Prvič se je zgodilo, da je Ukrajina zavzela položaj in vojne ujetnike s pomočjo takšne naprave, so povedali poveljniki brigade, ki je izvedla misijo. Washington Post je rekonstruiral junijsko operacijo s pomočjo posnetkov in intervjuje s poveljniki, ki so sodelovali v napadu. Poveljniki so pojasnjevali, da je misija, ki so jo izvedle posadke brezpilotnih letal in kopenske enote, Ukrajini pomagala ponovno zavzeti strateški položaj v Harkovu.

Vedno več 'robotskega' vojskovanja tudi na tleh

Operacija je pokazala, kako intenzivno brezpilotni letalniki spreminjajo sodobno vojskovanje na ukrajinskih bojiščih – najprej v zraku, zdaj pa tudi na tleh, izpostavlja Washington Post.

Nekoč redkost, danes pa kopenski brezpilotni letalniki hitro spreminjajo vojskovanje ne le z oskrbovanjem in evakuacijo čet, temveč tudi z neposrednim sodelovanjem v napadih. Čeprav obe strani uporabljata brezpilotne letalnike, jih Ukrajina, kot trdijo njeni uradniki, načrtuje tako, da bodo zmanjšali človeške žrtve in omogočili vojskovanje z manj vojaki, saj se Ukrajina sooča z veliko bolj številčnim sovražnikom.

Cene dronov se razlikujejo glede na velikost, vendar so veliko cenejši kot klasična vojaška oprema. Model, ki so ga uporabili v junijski misiji, je stal približno 1500 dolarjev (1292 evrov). 

Vojna med Ukrajino in Rusijo testni laboratorij za prihodnost sodobnih konfliktov. Na fronti narašča povpraševanje po robotih na kolesih, ki jih upravljajo s pomočjo radijskih signalov, podobno kot zračne drone. Lahko so manjši od mikrovalovne pečice ali dovolj veliki, da prevažajo več ljudi. Število nalog, ki so jih roboti opravili na frontni črti, se je od avgusta do septembra skoraj podvojilo, je za Washington Post povedal najvišji poveljnik Ukrajine.

Ukrajinski vojaki upajo, da bodo roboti sčasoma lahko prevzeli bolj osnovne naloge na fronti in s tem vojakom prihranili nekaj bolj nevarnega dela kopenske vojne. Ukrajina je od leta 2022 izgubila ogromno število vojakov in jo ruska veliko večja vojska še vedno številčno prekaša.

