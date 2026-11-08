Kirurga slišala strele, odložila kosilo in začela reševati življenja

Zdravnika sta bila s svojima družinama na kosilu v središču Krakova, ko so odjeknili streli. "Nenadoma je pritekel sin in rekel: 'Ati, tam streljajo na ljudi, ljudje padajo po tleh,'" je dejal Michal Pedziwiatr. Nemudoma sta stekla na kraj dogodka in pomagala tako poškodovanima policistoma kot tudi napadalcu, poroča BBC.

"Ko gre za reševanje življenj, ni pomembno, kdo je kdo," je poudaril Pedziwiatr. Po njegovih besedah je njegov kolega kirurg Mateusz Wierdak policistu, ki je bil ustreljen v prsni koš, nudil nujno pomoč do prihoda reševalcev. "Če tega ne bi storil, ne vem, kako bi se končalo, saj smo na reševalno vozilo čakali dolgo," je povedal.

Pedziwiatr je medtem poklical bolnišnico Janeza Pavla II. in vztrajal, da ranjenega policista prepeljejo tja, saj je ocenil, da ima tam zaradi specialistov za tovrstne poškodbe največ možnosti za preživetje.

Oba policista sta se medtem že zbudila iz kome. Poljski premier ju je označil za "resnična junaka", ker sta z ukrepanjem preprečila še več žrtev. Napadalec, 24-letni Poljak, ostaja v kritičnem stanju, tožilstvo pa je sprožilo preiskavo zaradi suma terorizma. V napadu je bilo ubitih šest ljudi, med njimi britanski državljan in Avstrijka.