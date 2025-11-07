Svetli način
Tujina

Ko te ChatGPT napačno usmeri in odtavaš še globlje v gozd

Sljeme, 07. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Kaj vse sprašujemo umetno inteligenco? Če vprašanje naslovite na klepetalne robote, vam povedo, da ljudi zanima zelo širok spekter tem – od vsakdanjih opravil do kompleksnih strokovnih nalog. Predstavljajte si, da ste se izgubili v hribih in ker imate telefon, se vam zdi najboljša ideja, da za nasvet povprašate ChatGPT. In odtavate še globlje v gozd. Več sreče kot pameti je imel pohodnik na hrvaškem Sljemenu, ki je po več urah izgubljanja in posvetovanja z umetno inteligenco le poklical številko 112.

V mrazu, megli in temi ni prijetno pohajkovati v gozdu. Sploh, ko ugotoviš, da si se izgubil. Zagrabi te strah, veš, da potrebuješ pomoč. K sreči imate pri sebi telefon, signal je. In koga boste najprej poklicali?

21-letni pohodnik iz tujine ni pomislil na reševalce, temveč na ChatGPT, ki mu je napisal, naj najde prvo stezo, ta pa da ga bo pripeljala v Zagreb. "Ampak on je bil na drugi strani Sljemena in prva steza ga je vodila še globlje v gozd. Ko se je dokončno izgubil, se je spet posvetoval z umetno inteligenco, kam naj gre. Ta ga je vodila do prvega potoka in mu povedala, da bo tako prišel do civilizacije," pravi prostovoljka gorske reševalne službe v Zagrebu Dora Tuksar.

Vrtel se je v krogu vse večjih težav, minilo je sedem ur, padla je noč. "Najbolj nevarno je, ko oseba ne vidi in se lahko poškodujete. Če se to zgodi, največkrat gre za poškodbo na nogi, je oteženo gibanje, zajame vas panika," opozori čuvaj v Naravnem parku Medvednica Goran Škrlec.

Hrvaški gorski reševalci
Hrvaški gorski reševalci FOTO: POP TV

K sreči je mladenič končno poklical številko 112, čeprav mu umetna inteligenca tega ni predlagala. Gorski reševalci so ga našli v roku ene ure. "Našli smo ga v dobrem zdravstvenem stanju, tudi zato, ker se je odločil poklicati 112 in smo ga lahko hitro našli preden bi se podhladil ali poškodoval," pove Tuksarjeva.

Vodja enote K9 pri gorski reševalni službi Matej Radanović pa: "Na koncu je bil v stiku z gorskim reševalcem, ki je zanj pripravljal prevoz. Uspel mu je poslati svojo lokacijo in tako smo akcijo izvedli mnogo hitreje in mnogo lažje."

Če se izgubite v gorah ali hribih, umetna inteligenca po mnenju strokovnjaka za umetno inteligenco Dragana Petrica ne sme biti prvi klic na pomoč, saj "na vprašanja odgovarja generično, tako da išče odgovore na podobna vprašanja v ogromni bazi podatkov, iz katerih sestavlja te stavke".

Izgubljeni mladenič je imel srečo v nesreči, gorski reševalci pa vsem sporočajo, naj v takšnih primerih kličejo številko 112, da bodo dobili pravo pomoč.

