Ko te ChatGPT napačno usmeri in odtavaš še globlje v gozd

V mrazu, megli in temi ni prijetno pohajkovati v gozdu. Sploh, ko ugotoviš, da si se izgubil. Zagrabi te strah, veš, da potrebuješ pomoč. K sreči imate pri sebi telefon, signal je. In koga boste najprej poklicali?

21-letni pohodnik iz tujine ni pomislil na reševalce, temveč na ChatGPT, ki mu je napisal, naj najde prvo stezo, ta pa da ga bo pripeljala v Zagreb. "Ampak on je bil na drugi strani Sljemena in prva steza ga je vodila še globlje v gozd. Ko se je dokončno izgubil, se je spet posvetoval z umetno inteligenco, kam naj gre. Ta ga je vodila do prvega potoka in mu povedala, da bo tako prišel do civilizacije," pravi prostovoljka gorske reševalne službe v Zagrebu Dora Tuksar.

Vrtel se je v krogu vse večjih težav, minilo je sedem ur, padla je noč. "Najbolj nevarno je, ko oseba ne vidi in se lahko poškodujete. Če se to zgodi, največkrat gre za poškodbo na nogi, je oteženo gibanje, zajame vas panika," opozori čuvaj v Naravnem parku Medvednica Goran Škrlec.