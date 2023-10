'Ko to pišem, ne verjamem, da se bomo iz tega rešili živi'

V smrtonosnih konfliktih največkrat trpijo prav nedolžni civilisti. V Gazi in Izraelu ni nič drugače. Stotine otrok, nedolžnih, še premajhnih, da bi lahko razumeli krutost vojne, je padlo pod uničujočimi raketami, ki so priletele v varna zavetja njihovih domov in jih izbrisale z obličja zemlje. Oboroženi spopadi povzročajo neopisljivo trpljenje, ne glede na to, kaj je storjeno, da bi ga preprečili, in ne glede na to, kako dobro se spoštuje mednarodno humanitarno pravo.

Palestinska novinarka Maram Humaid že od začetka konflikta med Izraelom in Gazo aktivno poroča za Al Jazeero o stanju v Gazi, njene pripovedi pa so pretresljive, žalostne in nepredstavljive. Kot je pojasnila, se iz spanca zdaj zbudi ob zvoku bombardiranja, ki se neprekinjeno nadaljuje zadnjih par noči. Vsak dan se zbudi v drugi hiši, ker je tista, v kateri je spala, uničena, kar se pa nikoli ne spremeni, so zvoki in vonj po smodniku.

Njen dom je bil prvo noč bombardiranja močno poškodovan, zato se je z družino preselila k staršem. Varno zavetje je trajalo le malo časa, takoj naslednjo noč je namreč raketa uničila stavbo zraven, poškodovala pa tudi njihovo, zato so jo morali zapustiti. Tako so se vselili v dom tašče in tasta, tam jih je zavetje zaenkrat poiskalo kar 40, vendar kot je sama opisala, "se zdi, kot da nam izstrelki sledijo – z vsakim udarcem so bližje – in zmanjkuje nam krajev, kamor bi lahko pobegnili".