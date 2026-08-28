Ko Trump piše zgodovino: sebe okronal za najboljšega

Začnimo kar od začetka. Trump je Georgea Washingtona uvrstil na lestvico kot odličnega. Washington je bil prvi predsednik ZDA in verjetno človek, ki je postavil temelje temu, kar je pozneje postalo predsedniška funkcija. Kot predsednik je vzpostavil pomembne precedense: oblikoval je kabinet, uveljavil zvezno oblast in uvedel tradicijo, po kateri lahko predsednik prostovoljno zapusti položaj. Njegova odločitev, da po dveh mandatih odstopi, je postala ena najpomembnejših demokratičnih tradicij v ameriški zgodovini.

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Naslednji pomemben predsednik, ki prav tako ne kraljuje na vrhu Trumpove lestvice, ampak stoji ob boku Washingtonu, je Thomas Jefferson, ena najvplivnejših osebnosti zgodnje ameriške zgodovine. Še preden je postal predsednik, je imel osrednjo vlogo pri nastanku Združenih držav kot glavni avtor Deklaracije neodvisnosti. Njegovo predsedovanje si lahko najbolj zapomnimo po nakupu Louisiane leta 1803. Združene države so od Francije za 15 milijonov dolarjev kupile približno 828.000 kvadratnih milj ozemlja in s tem skoraj podvojile svojo velikost. Nakup je temeljito spremenil gospodarsko in geopolitično prihodnost Amerike ter odprl pot širitvi proti zahodu. Jefferson je Lewisa in Clarka zadolžil za raziskovanje novo pridobljenega ozemlja in kartiranje poti čez celino. Njuna odprava je zvezni vladi zagotovila dragocene informacije o geografiji, naravnih virih in domorodnih ljudstvih na zahodu. Abraham Lincoln je tudi "odličen", a ne tako odličen kot Trump. Zanimiva ocena, glede na to, da je Lincoln državo vodil v času njene največje notranje krize – državljanske vojne – in odpravil suženjstvo. Leta 1863 je Lincoln izdal Proglas o emancipaciji, s katerim je razglasil svobodo zasužnjenih ljudi na območjih pod nadzorom Konfederacije. Čeprav s tem suženjstvo ni bilo takoj odpravljeno povsod, je dokument spremenil namen vojne in omogočil temnopoltim moškim, da so se pridružili vojski Unije. Podprl je tudi 13. amandma, s katerim je bilo suženjstvo odpravljeno na celotnem območju Združenih držav. Predsednik, ki je prejel Nobelovo nagrado za mir zaradi svojega posredovanja pri koncu rusko-japonske vojne, Theodore Roosevelt, se je uvrstil še nižje od prejšnjih predsednikov. Trump ga je ocenil kot "skoraj odličnega". Zaslovel je po boju proti korporativnim monopolom, zaradi česar si je prislužil vzdevek "razbijalec monopolov". Njegova administracija je na podlagi protimonopolne zakonodaje ukrepala proti velikim korporacijam in podpirala strožji zvezni nadzor. Roosevelt je bil tudi eden najpomembnejših predsednikov v zgodovini ZDA na področju ohranjanja narave. V času njegovega predsedovanja je zvezna vlada zaščitila ogromna območja, med drugim z ustanavljanjem nacionalnih gozdov, naravnih rezervatov in drugih zavarovanih območij.

Theodore Roosevelt FOTO: AP

Čeprav je na Trumpovi lestvici Franklin D. Roosevelt označen kot "odličen", vendar ne najboljši, bi se zgodovinarji težko strinjali. Roosevelt je eden najbolj priljubljenih ameriških predsednikov, pripisujejo pa mu veliko predanost gospodarski pravičnosti. FDR je predsedniški položaj prevzel v času najhujše velike gospodarske krize, vendar je Američanom zagotovil: "Edino, česar se moramo bati, je strah sam." Združene države je vodil tudi skozi nevarna leta druge svetovne vojne. Je edini ameriški predsednik, ki je bil kdaj izvoljen za štiri mandate, čeprav je umrl, še preden je četrtega dokončal. Po japonskem napadu na Pearl Harbor leta 1941 je Roosevelt vodil državo skozi drugo svetovno vojno. Tesno je sodeloval z Winstonom Churchillom in Josipom Stalinom pri usklajevanju zavezniških vojnih prizadevanj ter pomagal postaviti temelje povojnega mednarodnega reda.

Kaj pa tisti, ki so se uvrstili še nižje?

Med povprečne je Trump uvrstil Clintona, Adamsa, Monroeja, Hooverja, Madisona in druge. James Madison je še posebej pomemben, saj je bilo njegovo predsedovanje sicer razmeroma težavno, vendar njegov vpliv na Združene države sega daleč onkraj njegovega časa na položaju. Še preden je postal predsednik, je bil Madison eden glavnih arhitektov ameriške ustave in je imel ključno vlogo pri oblikovanju Listine pravic (Bill of Rights). Bil je tudi eden od avtorjev Federalističnih spisov (Federalist Papers), ki so zagovarjali predlagano ustavo in pomembno vplivali na razvoj ameriške ustavnopravne misli. Kot predsednik je državo vodil med vojno leta 1812 proti Veliki Britaniji. Vojna je vključevala britansko invazijo na Washington, D.C., in požig Bele hiše. Kljub težavam so Združene države spopad preživele, ne da bi izgubile ozemlje. Predsedovanje Jamesa Monroeja pomnimo predvsem po notranji stabilnosti in pomembnem premiku v ameriški zunanji politiki. Njegovo predsedovanje je sovpadalo s tako imenovano ero dobrih občutkov (Era of Good Feelings), obdobjem, ko so se politične delitve začasno zmanjšale, država pa je doživljala pomemben gospodarski in ozemeljski razvoj. Njegov najbolj znan dosežek je bila Monrojeva doktrina iz leta 1823. Monroe je razglasil, da evropske sile ne smejo ustanavljati novih kolonij ali se politično vmešavati v dogajanje na ameriških celinah. Čeprav Združene države takrat še niso bile dovolj močne, da bi to načelo lahko same uveljavile, je doktrina postala eden od temeljev ameriške zunanje politike. Tudi Bill Clinton je po Trumpovem mnenju povprečen, pa je res tako? Njegovo predsedovanje je sovpadalo z močno gospodarsko rastjo, upadanjem brezposelnosti in širitvijo tehnološkega sektorja. Ob koncu njegovega predsedovanja je zvezna vlada beležila proračunske presežke, česar ZDA niso doživele že več desetletij. Clinton je podpisal tudi NAFTA, sporazum o prosti trgovini med Združenimi državami, Kanado in Mehiko. Sporazum je pomembno povečal gospodarsko povezanost Severne Amerike, vendar ostaja sporen zaradi vpliva na ameriško proizvodnjo in delavce. Pomembno vlogo je njegova administracija igrala tudi na mednarodnem področju. Clinton je pomagal pri pogajanjih o Daytonskem sporazumu, ki je leta 1995 končal vojno v Bosni in Hercegovini, njegova administracija pa je podpirala širitev Nata v Srednjo in Vzhodno Evropo.

Bill in Hillary Clinton FOTO: AP

Kateri so po Trumpovem mnenju najbolj neuspešni predsedniki?

Biden, Obama, Grant, Harding in Carter. Predsedovanje Baracka Obame je bilo še posebej pomembno, saj je bil prvi temnopolti predsednik Združenih držav Amerike, zaradi česar je bila njegova izvolitev pomemben mejnik v ameriški zgodovini. Njegov najpomembnejši dosežek na področju notranje politike je bil Zakon o dostopni zdravstveni oskrbi (Affordable Care Act – ACA), bolj znan kot Obamacare. Zakon je razširil dostop do zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnicam preprečil, da bi ljudem zavrnile kritje zaradi že obstoječih zdravstvenih težav, ter mladim odraslim omogočil, da ostanejo vključeni v zdravstveno zavarovanje svojih staršev do 26. leta. Na področju zunanje politike je Obama leta 2011 odobril operacijo, v kateri je bil ubit Osama bin Laden, kar je bil pomemben uspeh v ameriškem boju proti Al Kaidi. Njegova administracija je sodelovala tudi pri pogajanjih o Pariškem podnebnem sporazumu in jedrskem sporazumu z Iranom, ki sta postala pomembna dela njegove zunanjepolitične zapuščine. Tudi Bidenovo predsedovanje je zaznamovalo več pomembnih notranjepolitičnih in mednarodnih dogodkov. Eden njegovih največjih zakonodajnih dosežkov je bil Zakon o naložbah v infrastrukturo in delovnih mestih iz leta 2021 (Infrastructure Investment and Jobs Act), ki je zagotovil več sto milijard dolarjev za ceste, mostove, javni promet, širokopasovne povezave in drugo infrastrukturo. Njegova administracija je sprejela tudi Zakon o zmanjševanju inflacije (Inflation Reduction Act), ki je vključeval velike naložbe v čisto energijo, podnebno politiko in domačo proizvodnjo. Uvedel je tudi ukrepe za znižanje stroškov zdravil na recept za upravičence do programa Medicare. Bidenovo predsedovanje je močno zaznamovala tudi vojna v Ukrajini, ki se je začela z rusko obsežno invazijo leta 2022. Njegova administracija je organizirala obsežno vojaško, gospodarsko in diplomatsko podporo Ukrajini ter tesno sodelovala z evropskimi zavezniki. Predsedovanje Jimmyja Carterja sicer pogosto ocenjujejo negativno zaradi visoke inflacije, pomanjkanja energije, gospodarskih težav in iranske krize s talci. Kljub temu so bili njegovi dosežki na področju zunanje politike pomembni. Njegov najpomembnejši dosežek je bil sporazum iz Camp Davida iz leta 1978. Carter je egiptovskega predsednika Anvarja Sadata in izraelskega premierja Menahima Begina pripeljal za pogajalsko mizo v Camp Davidu, sporazum pa je nazadnje privedel do mirovnega sporazuma med Egiptom in Izraelom, enega najpomembnejših mirovnih sporazumov v sodobni zgodovini Bližnjega vzhoda. Carter je vzpostavil tudi uradne diplomatske odnose med Združenimi državami in Kitajsko, s čimer je nadaljeval proces odpiranja odnosov, ki se je začel v času predsednika Richarda Nixona.

Jimmy Carter FOTO: AP