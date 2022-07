Afera "daj pet", ko je soproga hrvaškega predsednika po zaključku šolskega leta posredovala na sinovi gimnaziji in posledično dosegla zvišanje njegove ocene, je ta teden odmevala tudi prek meja naših južnih sosedov in sprožila razpravo o tem, kako pogosto starši, sploh taki, ki imajo vpliv, posredujejo pri učiteljih in ravnateljih in kaj s tem sporočajo svojim otrokom. V vsakem primeru jim delajo medvedjo uslugo, opozarjajo strokovnjaki.