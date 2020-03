Ko zaščitni ukrepi postanejo viralni hit: vietnamska pesem o koronavirusu in pozdrav z nogo

ŠALA DNEVA Arhiv

Optik je zaposlil novega prodajalca in mu razlagal sistem prodaje v njegovi trgovini: "Če se bo kakšen kupec zanimal za očala in bo vprašal za njihovo ceno, mu povejte, da stanejo 200 evrov. Če kupec ne bo nič komentiral, da so predraga, dodajte - in še 90 evrov za steklo! Če še ne bo komentarja s strani kupca, pa dodajte - za vsako posebej!'' "