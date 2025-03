Koalicija napoveduje podporo Dijani Možini Zupanc za novo varuhinjo

Koalicijske poslanske skupine so se z Možino Zupanc že posamično sestale minuli teden, kandidatka pa se ta teden še predstavlja poslanskim skupinam opozicije. Za izvolitev varuha je namreč potrebna dvotretjinska večina v DZ oz. podpora 60 poslancev.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je v današnji izjavi za medije pogovor označil za kakovosten, po njegovih besedah so se strinjali v pogledih na delovanje institucije Varuha in o tem, kaj bi ta lahko v preteklih letih naredil več. Tako je pogovor ocenil kot zadovoljiv. Če se bo predsednica odločila poslati ime Možine Zupanc v DZ, jo bodo v Levici podprli, je napovedal.

V SD danes podpore potencialni kandidatki niso komentirali, so pa že konec minulega tedna sporočili, da jih je prepričala s svojim programom in vizijo.

V koaliciji zdaj bo besedah Avšič Bogovič upajo, da bodo tudi opozicijske poslanske skupine prepoznale potrebo po zapolnitvi izpraznjenega mesta v tej instituciji. Da je vprašanje zadostne podpore na tej točki vprašanje za opozicijo, je danes izpostavil tudi Vatovec.

V opozicijski NSi, ki bo pri izvolitvi novega varuha oz. varuhinje po pričakovanjih jeziček na tehtnici, so se z Možino Zupanc sestali danes. Srečanja za zdaj uradno ne komentirajo, prav tako javno ne napovedujejo podpore, saj da se bodo o tem izrekli, ko bo predsedničin predlog prispel v DZ. Predsednik NSi Matej Tonin pa je v ponedeljkovi izjavi poudaril, da je za stranko ključno, da varuh ni enostranski politični aktivist, da pri svojem delu ne bo ideološki, temveč vezan na zakon, ustavo in mednarodne pogodbe.

Kandidatka se bo sicer do konca tedna predstavila tudi poslanski skupini SDS in poslanski skupini nepovezanih poslancev.

Doktorica prava je sicer v tem sklicu DZ že dobila podporo poslancev, in sicer na predlog tedanjega varuha Petra Svetine za namestnico varuha. Januarja 2023 jo je za to mesto izglasovalo 59 poslancev, ob aktualni koaliciji še poslanci NSi, oba poslanca narodnosti in zdaj že nekdanja poslanca Svobode Mojca Šetinc Pašek (NeP) in Tine Novak (NP). Anže Logar in Eva Irgl sta se tedaj kot poslanca SDS vzdržala, medtem ko so ostali glasovali proti.