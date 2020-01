Kobe Bryant umrl v helikopterski nesreči

Ob strmoglavljenju helikopterja je ta zagorel, kar je povzročilo manjši gozdni požar, piše LA Times.To je gasilcem in reševalcem otežilo dostop do kraja nesreče. Požar so uspeli pravočasno omejiti. Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA) je sporočila, da nesrečo preiskuje.

Lakersi so upokojili dresa, ki jih je Kobe nosil v času svoje kariere, in sicer številki 8 in 24, kar je košarkar takrat označil za veliko čast in otroške sanje.

Njegova tragična smrt je pretresla svet, ne le športni, odzivi pa se kar vrstijo. Tudi naš košarkarski as Luka Dončićje sprva zapisal: "Ne, prosim! To ne more biti res."