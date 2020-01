Kobejev helikopter ni imel dovoljenja za instrumentalno letenje

Helikopter, ki je v nedeljo strmoglavil v Kaliforniji, umrlo pa je vseh devet ljudi na krovu, med njimi tudi košarkarski zvezdnik Kobe Bryant , ni imel dovoljenja za letenje v slabi vidljivosti. Dovoljenje za letenje pod pogoji IFR, ki je dovoljenje za letenje pod pogoji slabše vodljivosti, kjer se za primarno navigacijo in let uporabljajo instrumenti na krovu, je sicer imel pilot Ara Zobayan , podjetje Island Express Helicopters, ki je lastnik helikopterja Sikorsky S-76B, pa ne, poroča The New York Times.

Te omejitve sicer niso neobičajne, še piše The New York Times. Redki čarterski prevozniki, še posebej iz Kalifornije, kjer je vreme pogosto sončno, avtoceste pa so enostavne za slediti, naj bi se odločili za ta draga dovoljenja, ki jih je težko pridobiti. Lastnica podobnega podjetja Group 3 Aviation Claudia Lowry je pojasnila, da dovoljenja IFR nimajo, ker bi to "drastično podražilo šolanje njihovih pilotov, opreme in zavarovalnih zahtev."

"Niti lokalna policija ga nima. Ni vredno, praktično nikoli ne letimo v takšnem vremenu," dodaja.

Ob novih podrobnostih glede dovoljenj podjetja Island Express se poraja vprašanje, zakaj pilot ni oddal načrta za instrumentalno letenje, ki bi mu omogočal letenje nad ovirami in da bi dobil usmerjanje in pomoč s strani kontrole letenja.

"Samo na dva načina se lahko znajdete v oblakih. Ali v pogojih IFR ali po nesreči,"pa pojasnjuje nekdanji Bryantov pilot Kurt Deetz.

Podjetje Island Express za nedoločen čas prizemljilo vse svoje helikopterje

Medtem pa abcnews.com poroča, da so pri Island Expressu prizemljili vse svoje helikopterje. "Naše aktivnosti, tako redno kot čarterske, smo po nesreči nemudoma prekinili," so iz podjetja sporočili v četrtek. "Po nesreči so vsi zaposleni v šoku, zato se je vodstvo odločilo, da bomo z letenjem počakali, dokler bodo naši zaposleni in stranke potrebovali,"so zapisali.

Pilot Zobayan je za podjetje, ki ga je Bryant pogosto uporabljal za polete, delal več kot 10 let. V podjetju so se še zavezali, da bodo sodelovali s preiskovalci pri preiskavi nesreče.