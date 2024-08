Kobejeva omarica iz slačilnice na dražbi prinesla skoraj tri milijone evrov

Izklicna cena za omarico, ki jo je Bryant uporabljal v slačilnici dvorane Staples Center v času, ko je igral za Los Angeles Lakers med letoma 2003 do zadnje sezone leta 2016, je bila 750.000 dolarjev oziroma okoli 686.000 evrov.

Prodaja je na spletu trajala deset dni. Toda v zadnjih 20 minutah dražbe so ceno zviševali štirje dražitelji. Gre za tretji najdražji kos Bryantovih spominkov; pred tem sta dva njegova dresa prinesla 5,6 milijona in 3,69 milijona dolarjev oziroma nekaj več kot pet milijonov evrov in nekaj manj kot 3,4 milijone evrov.