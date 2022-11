Kobra poginila, potem ko jo je ugriznil deček v Indiji: 'Dvakrat sem jo močno ugriznil'

"Kača se je ovila okrog moje roke in me ugriznila. Zelo je zabolelo, in ker se kača ni premaknila, ko sem stresel z roko in jo poskušal umakniti, sem jo pač ugriznil," je deček pojasnil situacijo. Kobra je umrla, starši pa so dečka odpeljali v bolnišnico, kjer je prejel protistrup ter ostal na opazovanju.

"Deček ni pokazal nobenih simptomov in je hitro okreval zaradi 'suhega ugriza,' ko strupenjača ugrizne, a se strup ne sprosti," je dejal strokovnjak za kače Kajzer Husein.