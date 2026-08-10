Kobre vse bližje ljudem, opažajo jih celo na dvoriščih in na domu

Še posebej zahteven dan pa je bil 1. in 2. junija, piše časnik The Kathmandu Post. Kraljevo kobro so 1. junija opazili v hiši v kraju Barauli, jo uspešno ujeli in kasneje izpustili v gozd. Naslednji dan so jo opazili pa še v drugem kraju.

Med opaženimi kačami se največkrat pojavljajo kraljeve kobre in kobre, obe zelo strupeni. In kot so povedali prebivalci, jim te kače pridejo kar v hiše. Ekipe narodnega parka Chitwan so bile v zadnjem letu večkrat poklicane, da bi odstranile kače. Do sedaj so odstranili pet kraljevih kober in 17 kober.

Dev Prasad Pandey, strokovnjak za kače, ki je po navedbah časnika v Nemčiji opravil doktorsko raziskavo o strupenih kačah, je opozoril, da so lahko zamude pri zdravljenju ugrizov kraljeve kobre usodne. "V Nepalu ni bilo veliko potrjenih smrtnih primerov zaradi ugriza kraljeve kobre, deloma zato, ker kače pogosto ne izločijo vsega strupa," je povedal za The Kathmandu Post.

Toda, kot je nadaljeval, je prisotnost teh kač v vaseh resna skrb, saj so zelo strupene, pred ljudmi pa se ne skrivajo.

Ugrizi kobre so smrtno nevarni, če se zdravljenje ne začne hitro po ugrizu, zato je hitra zdravniška pomoč še posebej pomembna v podeželskih skupnostih. A kače tako blizu ljudi opozarjajo tudi na širši problem. Ljudje in prostoživeče živali namreč prihajajo vse pogosteje v neposreden stik, saj se njihovi življenjski prostori zaradi različnih vplivov krčijo ali spreminjajo.

Še posebej gozdni požari in monsunske poplave kače prisilijo, da zapustijo gozdove in se umaknejo v bližnja naselja. In kača, ki pride v dom lahko povzroči paniko, ogrozi otroke in prebivalce prisili, da se zanesejo na reševalno pomoč, kar pogosto ni tako hitro kot bi si želeli.

Ker so te kače zaščitene prostoživeče živali, morajo reševalci poskrbeti za varnost ljudi, ne da bi pri tem poškodovali živali.

Zaenkrat se z odstranjevanjem kač ukvarjajo zaposleni v Centru za ohranjanje gharialov, pri tem jim pa pomagajo usposobljeni prostovoljci iz odbora za gozdove. Na pomoč jim bo zdaj, ob povečanem številu kač, priskočil še čuvaj, specialist za kače.

"Reševanje kač zahteva usposabljanje in ustrezno opremo. Doslej nismo imeli posebnega programa, vendar ga nameravamo vzpostaviti," so pojasnili v Centru.

Pri zapolnjevanju nekaterih vrzeli pomagajo tudi prostovoljci.

Strokovnjaki menijo, da bodo za izboljšanje razmer potrebni boljša ozaveščenost, bolj znanstveno utemeljeni protokoli za reševanje, hitrejše zdravljenje žrtev kačjih ugrizov ter tesnejše sodelovanje med upravo parka, lokalnimi oblastmi in skupnostmi.