Kocka bo padla, izzivi pa ostali – četudi se Trump poslovi

Epilog bo prišel po mesecih kampanje, ki je bila tokrat drugačna, kot smo je vajeni. Zaznamovala jo je pandemija novega koronavirusa, ki je spremenila seznam tem, ki so jo zaznamovale, pa tudi spremenila izhodiščni položaj kandidatov: Trumpu je odnesla glavnega asa, na katerega je bil tako zelo ponosen – dobro stanje gospodarstva.

Ameriško gospodarstvo je namreč v samo nekaj mesecih doživelo hud pretres. Zaradi zapiranja je toliko ljudi čez noč izgubilo delovno mesto, da so prošnje za pomoč, do katere so upravičeni brezposelni, dosegle rekordno število. Da ljudje ne bi ostali na cesti, je bilo treba uvajati začasne ukrepe, ki so prepovedovali deložacije. Številna delovna mesta so dokončno izgubljena, saj podjetja vrat ne bodo več odprla, izgubljenih pa je tudi več kot 230.000 življenj, saj so ZDA na seznamu držav, ki jih je virus prizadel najhuje. To so kruta dejstva, s katerimi se soočajo Američani. Številnim je zato prav malo mar, ali gre za načrtovano "kitajsko kugo", kot virus imenuje Trump, ali splet nesrečnih okoliščin, saj se ukvarjajo z lastnim preživetjem, posledično pa potrebujejo vodenje, ki bo prineslo rezultate.

Številke o okrevanju, ki ga je prineslo odpiranje države, so sicer dobre. Težava pa je, ker virus še ni premagan. Trump je volivcem obljubljal cepivo, ki ga še ni, na državo pa vse bolj pritiska drugi val okužb.

Čeprav je pošiljal zmedena sporočila o maskah, zdravilih, celo razkužilih, nevarnosti virusa in njegovem obvladovanju, pa vsa krivda ni na Trumpovih ramenih. Sistem zveznih držav daje veliko moči guvernerjem in mnogi med njimi niso skrivali, da virus in njegovo obvladovanje uporabljajo kot politično orožje – za lastno ali strankarsko korist.

Novi koronavirus je kampanjo zaznamoval tudi neposredno. Predvsem pri demokratih se je velik del kampanje odvijal virtualno, medtem ko se je Trump vseeno srečeval s podporniki. To naj bi bilo sicer po nekaterih podatkih krivo za več tisoč okužb, zbolel pa je tudi sam, kar naj bi bila zanj poučna izkušnja – predvsem o tem, da se bolezen da premagati.

A ker se preteklosti ne da popraviti, je za volitve najpomembnejše, koga bodo volivci videli kot človeka, ki lahko ZDA popelje iz nastale situacije.

Biden je Trumpu na soočenjih očital, da mu je administracija Baracka Obame, v kateri je bil Biden podpredsednik, predala "cvetoče gospodarstvo, on pa ga je sesul". Tako preprosto vendarle ni, saj pred koronavirusno krizo ameriškemu gospodarstvu še zdaleč ni šlo slabo. Trump volivcem obljublja, da ga bo spet postavil na noge, če bo izvoljen, Biden pa, da jih čaka "hujša depresija, kot so jo kdaj videli".

Demokrati Trumpu sicer očitajo, da nima načrta niti za zapiranje ali odpiranje države niti za njeno obnovo. Kakšen je demokratski načrt, pa prav tako ni povsem jasno, tudi zato, ker se celo v lastni stranki hudo krešejo mnenja o sprejemljivih gospodarskih panogah, kritikov, ki menijo, da "zeleni načrt" ni realen – niti v Bidnovi, razvodeneli različici – pa ne manjka.