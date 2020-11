Koga je prepričal Trump in koga Biden?

Analize volilnega telesa se bodo seveda nadaljevale, ko bodo preštete prav vse glasovnice, ko bo razglašen predsednik - pa naj bo to aktualni predsednik Donald Trump ali njegov protikandidat Joe Biden , ko se bodo pomirile strasti, ki so trenutno tako razgrete, da so se mnogi odpravili tudi na ulice in protestirajo.

Je pa že jasno, da se je na volitve odpravilo veliko več volivcev kot leta 2016. In da so bila napačna predvidevanja tistih, ki na podlagi merjenja javnega mnenja skušajo napovedati rezultat volitev. Ti so bili v veliki meri prepričani, da se bo zgodil "modri val", a očitno se je na volišča odpravilo tudi ogromno Trumpovih privržencev, odločenih, da svojega predsednika zaščitijo pred demokrati.

Poglejmo nekaj poudarkov, ki jih analitiki izpostavljajo zaenkrat.

Demokrati so upali na poplavo mladih volivcev, ki se v obliki absolutnih številk ni zgodila, so pa mladi bolj odločno glasovali za Bidna - tudi v nekaj ključnih državah, kar je za Bidnov tabor zelo pomembno.

Podrobnejša analiza, zakaj je Trump tokrat prepričal manj starejših kot leta 2016, bo zagotovo še sledila, nekaj bi na to lahko vplivalo slabo obvadovanje koronavirusne krize, saj so starejši med bolj ogroženimi skupinami, zanje je zelo pomembno vprašanje zdravstva, Trump pa ni popravil zdravstvenega sistema. Med skupino najstarejših volivcev je sicer dobil še vedno več glasov kot Biden, obrat pa se je zgodil v skupini 45-64 let, kjer je zmagal leta 2016 - a izgubil letos.

Biden na drugi strani očitno ni prepričal toliko žensk, kot si je želel. Četudi je tukaj gradil na zapuščini Hillary Clinton in četudi na Trumpa že leta letijo očitki, da je seksist, sovražnik žensk in na sploh slaba oseba.

Za Trumpa bo najbrž najbolj boleča izguba volivcev med moškimi, ki so ga množično podprli leta 2016, tokrat pa v precej manjši meri. Še vedno je zmagal med moškimi brez diplome, a tokrat je izgubil med tistimi, ki diplomo imajo.

Glavni razlog, da gledamo tako izenačeno bitko, mordi val pa se ni zgodil, pa naj bi bili volivci, ki niso belci. In tukaj se skriva eden od največjih porazov demokratov - pa čeprav bi Biden na koncu postal predsednik.

Biden je med temi volivci zbral manj glasov kot leta 2016 Clintonova - in to po močni, štiri leta dolgi kampanji, v kateri so demokrati trdili, da bo Trump tem volivcem vzel vse, kar je mogoče vzeti - vključno z dostojanstvom.

Še posebej si bodo demokrati belili glavo s tem, kaj je šlo narobe med latino volivci. Florida je na koncu prepričljivo šla Trumpu. Demokratski analitiki imajo za poraz med latino prebivalci dve teoriji. Prva je, da je uspela Trumpova retorika, da je Biden socialist ali pa da se bo vdal skrajno levemu delu demokratske stranke, ki se spogleduje z idejami socializma.

To pa naj bi prestrašilo ljudi, katerih korenine segajo v države, ki jih je socializem povsem uničil. Druga teorija pa je, da je kriva sama kampanja, ker je bil zaradi pandemije onemogočen osebni stik z volivci, ki jim to veliko pomeni. Poglobljene analize sicer bolj ocenjujejo, da se Biden ni uspel povezati z osnovnimi vrednotami teh volivcev, medtem ko so ugotovili, da jim Trump - neprimerni retoriki navkljub - v resnici ničesar ne jemlje. Prav tako latino skupnost ni enoglasno naklonjena podpori neomejenemu nezakonitemu priseljevanju.

V smislu sprememb v odločitvah volilnega telesa, tektonskih premikov torej ni bilo, se je pa zgodilo nekaj drugega, kar bi lahko dokončno odločilo v prid Bidna.

Trump izgublja na območju ključnih držav Michigan, Wisconsin in Pensilvanija. Slednja zveza država je Bidnovo domače ozemlje, tam se je rodil in analitiki menijo, da ima zato nekaj prednosti domačega terena. Še bolj odločilno pa naj bi bilo, da je na tem območju uspel prepričati temnopolte, da vendarle volijo, ter nagovoriti predmestja v ključnih okrajih.

Bidnu gre v tem koncu države izjemno na roko, da je veliko bolj priljubljen, kot je bila leta 2016 Cintonova, ki je tukaj niso marali. Pa tudi, da je veliko prebivalcev, ki so nazadnje glasovali za Trumpa, razočaranih. "Obljubil je spremembe - in so bile, ampak na slabše," je eden od prebivalcev dejal za Chicago Tribune.