Kokain, hašiš, konoplja in metamfetamin: Europol uničil ogromno kriminalno mrežo

Po podatkih Europola in Eurojusta so oblasti enajstih držav sodelovale in izvedle uspešno operacijo za zadušitev ene najnevarnejših kriminalnih mrež v Evropi. Trgovina z mamili, pranje denarja in še mnogo drugega so le nekatere izmed reči, s katerimi se je kriminalna skupina ukvarjala. Prijetih je bilo 44 posameznikov.

"Več kriminalnih združb je sodelovalo pri izvajanju obsežnih kriminalnih dejavnosti znotraj in zunaj EU," sta evropski agenciji s sedežem v Haagu na Nizozemskem zapisali v skupni izjavi. Med njimi sta trgovina z mamili in pranje denarja, so povedali.

"Obseg trgovine z drogami, ki se pripisuje mreži, je ogromen, o njihovih dejavnostih poročajo na treh celinah," sta povedala Europol in Eurojust. Po Evropi je bilo opravljenih okoli 100 preiskav. V Franciji so aretirali devet ljudi, med njimi Rusa in Litovca, stara petdeset let, ki živita na Azurni obali. Oba moška sta po navedbah pravosodnega vira in policijskega vira, ki ju je označil za "privilegirano tarčo", osumljena, da sta bila glavna akterja v zelo pomembni trgovini s transportom droge v Rusijo. Zanju je bil izdan evropski nalog za prijetje, predali ju bodo litovskim oblastem.

icon-expand Europol FOTO: AP

Sedem ljudi, aretiranih v Franciji, tri moške in štiri ženske, so zaenkrat izpustili brez kakršnega koli kazenskega pregona. Osumljeni so bili pranja denarja. Francoske oblasti so za to združbo že leta 2021 sprožile preiskavo, letos januarja pa so jo še bolj poglobili z dodatnimi obtožnicami. Preiskavo sta vodila Ofast, francoski urad za boj proti trgovini z drogami, ter žandarmerija Marseilla. Mreža, ki je povezana tudi z velikimi preprodajalci mamil zunaj EU, je delovala v Litvi, Latviji, na Češkem, Poljskem, v Franciji, Nemčiji in na Slovaškem.