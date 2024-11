45 dni, 62 držav, 400 aretiranih in 1400 ton droge

Tako imenovane "narkopodmornice" so predelane na način, da se potopijo le toliko, da voda prekrije njihov trup, kar jim omogoča, da so težje vidne, pod svojim pokrovom pa lahko prevažajo tudi več kot 10 ton kokaina. Na podmornici, ki je plula iz Kolumbije v Avstralijo, so odkrili pet ton droge in pet prevoznikov, ki so jih aretirali. Podmornico so sicer odkrili "sredi ničesar", skoraj 5000 kilometrov od kolumbijske obale na poti proti Avstraliji in Novi Zelandiji. Za tako dolgo pot so podmornicam vgradili tudi posebej velike rezervoarje.

Zaseg je potekal v sklopu operacije Orion, v njej je sodelovalo 62 držav. Zasegli so 225 ton kokaina, 1000 ton marihuane in ostale droge, ki so jo tihotapci prevažali tudi s pomočjo šestih 10–25 metrov dolgih podmornic, posebej preurejenih za posle kriminalcev.

Sodelujoče države so si izmenjevale obveščevalne podatke, pomagale so si tudi z letali in helikopterji ter plovili, s katerimi so prestregli pošiljke.

Aretirali 400 oseb

225 ton kokaina, kolikor so ga tokrat zasegli na kopnem v Kolumbiji, velja za enega največjih v zgodovini. Pri Združenih narodih sicer ocenjujejo, da se po svetu vsako leto proizvede okoli 2700 ton kokaina.

Zaseg je razkril tudi novo pot, ki jo za večje količine tihotapljenja drog uporabljajo kriminalci. Pred tem so člani kolumbijske mafije v Avstralijo drogo tihotapili v tovornih ladjah, kamor so podtaknili pakete, težke od pet do 10 kilogramov.

Zasežena količina kokaina bi kriminalnim združbam lahko prinesla tudi več kot osem milijard dolarjev. "Z zasegom smo preprečili tudi več tisoč smrtnih žrtev zaradi predoziranja," je za Guardian povedal Manuel Rodriguez, direktor enote kolumbijske mornarice za boj proti drogam.

V 45-dnevni operaciji Orion so aretirali več kot 400 oseb, ki so bile vpletene tudi v ilegalno dobavo orožja in tihotapljenje ljudi. Sodelovali so s pajdaši iz ZDA, Avstralija in tudi Evropske unije.