V prezračevalnem sistemu zabojnika tihotapili pakete kokaina s svastiko

Perujska policija je zasegla skoraj 60 kilogramov paketov kokaina, ki so imeli na zavoju nalepljen simbol svastike. Drogo so našli v pristanišču Paita na severu Peruja, blizu meje z Ekvadorjem. Pred dobrim mesecem pa so na floridskih plažah našli pakete z drogo, na katerih je bil simbol prestižne modne hiše.

Kokain je bil skrit v zabojniku s šparglji, ki so bili naloženi na ladjo, ki pluje pod liberijsko zastavo in se je pred tem zasidrala v ekvadorskem pristanišču. Pošiljka je bil namenjana v Belgijo, policijsko poročilo navajajo pri AP. Posnetki zasega prikazujejo, da so bili paketi skriti v prezračevalnem sistemu zabojnika, preiskali pa so še ostalih 80 zabojnikov na ladji. Perujske oblasti ocenjujejo, da država leto proizvede okoli 100 ton droge, ki večinoma konča v Evropi, kamor prispe z ladjami ali majhnimi letali. Lani so v Peruju sicer zasegli 22 ton kokaina. Po podatkih Združenih narodov je Peru drugi največji pridelovalec kokinih listov na svetu, po podatkih ameriške uprave za boj proti drogam pa tudi drugi največji proizvajalec kokaina na svetu, poroča CBS. Prejšnji mesec pa so ameriški policisti sporočili, da so obiskovalci na več plažah na Floridi našli pakete kokaina, v vrednosti več kot 100 tisoč dolarjev (93 tisoč evrov). Na paketih, ki so bili vodotesnih vrečkah, je bil med drugim tudi simbol prestižne francoske modne hiše Chanel.