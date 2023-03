'Kokainska mačka' po pobegu dom našla v živalskem vrtu

Mačka serval je pobegnila, potem ko je ameriška policija konec januarja ustavila avtomobil njenega lastnika. Mačka je takrat iz avtomobila ušla na drevo. Lokalno skupino za nadzor nad živalmi so po besedah njenega predstavnika Raya Andersona na kraj dogodka, v stanovanjsko sosesko Oakley, poklicali sredi noči. Med reševalno akcijo si je mačka Amiry zlomila taco in postala bolj nemirna.

Ko so jo sprejeli v veterinarsko oskrbo, je ekipa veterinarjev naredila tudi test na droge in ugotovila, da ima mačka v telesu kokain. Ni prvič, da so v Cincinnati Animal CARE, ki deluje kot okrožno zavetišče za živali, zabeležili pozitivne teste na droge pri divjih živalih. Leta 2022 je skupina v oskrbo vzela opico kapucinko po imenu Neo, ki je imela v telesu metamfetamin. Anderson je dejal, da je od takrat postal standardni postopek zavetišč, da vse eksotične živali, ki jih vzamejo v oskrbo, testirajo na droge.

Potrdil je tudi, da je Amiryjin lastnik skrbništvo nad mačko prepustil organizaciji Cincinnati Animal CARE, preden jo je prevzel živalski vrt v Cincinnatiju.

Servali so postali izredno priljubljeni, nekateri se celo pojavljajo v videoposnetkih na TikToku kot hišni ljubljenčki. Julie Sheldon, klinična docentka za zoomedicino na Univerzi v Tennesseeju, je poudarila, da je lastništvo nad servalom velika odgovornost, saj zahteva uravnoteženo prehrano in specializirano nego, saj ni hišna mačka. "Obstajajo veliko boljše možnosti za hišne ljubljenčke, ki so veliko bolj varne, ekonomsko pametne in trajnostne," je dejala.