Koledar pivskih trebuhov

Pred časom smo poročali o ljubiteljih piva, Bavarcih, ki so ponosni na svoje pivske trebuhe. Ponosno jih razkazujejo in ker so poželi precej navdušenja, so se ljubitelji piva iz drugega mesta prav tako odločili, da bodo izdelali koledar. Koledar kolegov iz leta 2023 so razgrabili, podobno je bilo tudi letos. Da bi bili malce drugačni so k sodelovanju za koledar za leto 2025 povabili še svoje življenjske sopotnice, ki so prav tako ljubiteljice piva.