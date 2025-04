Srbske kolesarje pričakala Irena Joveva: 'Borite se za prave vrednote'

Kot je povedala, je bilo za njo to, da jih pričaka in podpre, povsem logično: "Da jim pokažem, da mislim resno. Ne da samo govorim, ampak da to dokazujejo tudi moja dejanja," je povedala za N1 Srbija. Dodala je, da jim je tako želela pokazati, da niso sami in da se borijo za prave vrednote, ki jih podpira tudi Evropska unija.

V Strasbourg so se kolesarji podali, da bi Svet Evrope in Evropski parlament opozorili na študentske zahteve in trenutne razmere v Srbiji.

Skupino kolesarjev sestavljajo študenti in drugi člani vseh štirih srbskih univerz – novosadske, beograjske, niške in kragujevške. Več kot 1300 kilometrov dolga pot jih je vodila prek Subotice, Budimpešte, Bratislave, Dunaja, Linza, Salzburga, Münchna, Augsburga, Ulma in Stuttgarta.

Študenti so za izhodiščno točko akcije izbrali Novi Sad, kjer se je 1. novembra lani zrušil betonski nadstrešek na železniški postaji, ki so jo nekaj mesecev prej odprli po triletni obnovi. Nesreča je zahtevala 16 življenj.

Celotno Srbijo so po tragediji zajeli množični študentski protesti, ki so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Študenti od tedaj izvajajo tudi različne protestne akcije, s katerimi zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.