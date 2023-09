Kolesarska revolucija v Franciji: več kolesarjev, a tudi več slabe volje

Zvonjenje, kletvice, škripanja zavor. Takšno naj bi bilo stanje na pariških kolesarskih stezah, po katerih se vozi vse več kolesarjev. Teh je celo toliko, da po prometnejših delih mesta vseskozi gonijo v zastoju, med njimi pa ne manjkajo niti skiroji in manjši mopedi.

"Dobivam enak občutek kot moji starši, ko smo šli kam z avtomobilom in so bili povsod prometni zamaški. Samo, da se meni to dogaja na kolesu," je stanje opisal predstavnik zveze uporabnikov koles Thibault Quéré. "Kljub vsemu je težava nekako dobra težava. Še posebej, če pomislimo na to, kaj je bil Pariz nekoč," je hkrati pripomnil.