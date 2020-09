Kolesnikovi grozili, da jo bodo deportirali 'živo ali v kosih'

V ponedeljek so tako neznani zamaskirani moški pred Nacionalnim muzejem Marijo Kolesnikovo strpali v kombi in odpeljali neznano kam. Skupaj z še dvema opozicijskima voditeljema so jo v torek odpeljali do meje z Ukrajino ter jo poskušali prisilno izgnati. Kolesnikova je nato na koščke raztrgala svoj potni list, da bi preprečila deportacijo, sta kasneje povedala iz Ukrajine sporočila druga opozicijska voditelja, ki sta bila z njo v kombiju.

Množične demonstracije, ki so izbruhnili v Belorusiji po volitvah 9. avgusta, spremljajo tudi nasilje varnostnih sil in pridržanja protestnikov. V zadnjem tednu je Lukašenkov režim začel s pregonom opozicijskih voditeljev.

Kolesnikovo oblasti še vedno zadržujejo v preiskovalnem priporu v Minsku. V izjavi, ki jo je v javnost posredoval njen odvetnik, je zapisala, da se je bala za svoje življenje, povzema BBC. Zamaskirani moški so ji čez glavo poveznili vrečo, nato pa jo odvlekli v kombi in ji dejali, da če ne bo odšla prostovoljno, jo bodo deportirali živo ali v kosih. "Dejali so mi, da če ne bom prostovoljno zapustila Belorusije, me bodo vseeno odpeljali ven, živo ali v kosih. Grozili so mi, da me bodo zaprli za 25 let."

Zaradi groženj s smrtjo je Kolesnikova danes vložila kazensko ovadbo proti oblastem. V njej očita varnostnim oblastem tudi ugrabitev, kar se lahko kaznuje z do 25 leti zapora. Ovadbo je vložila proti obveščevalni službi KGB in posebni enoti policije za boj proti organiziranemu kriminalu. Kolesnikova je v njej navedla imena oseb, ki so ji grozile in ji čez glavo potegnile vrečo, da ni videla. V omenjeni izjavi je poudarila, da bi lahko moške prepoznala.

Kolesnikova je ena izmed treh žensk, ki so se na avgustovskih volitvah zoperstavile dolgoletnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku. In še edina, ki ostaja v Belorusiji, čeprav v pridržanju.