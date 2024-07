Koliko denarja in orožja Izraelu namenja Evropska unija?

Od začetka vojne v Gazi je bilo ubitih več kot 38.000 Palestincev, več kot 86.000 je bilo ranjenih, več kot 1,9 milijona razseljenih, minilo pa je že devet mesecev. In čeprav slišimo obsodbe z vseh strani, so evropski voditelji naredili le malo, da bi uničujočo vojno ustavili. Nasprotno, številne države še naprej gospodarsko in vojaško podpirajo Izrael.

OGLAS

Kje stoji Evropska unija, ko tisoči umirajo v Gazi? Kot razkrivajo marsikateri podatki, EU očitno trdno stoji za državo v vojni. Za Izraelom, kot druga največja podpornica izraelskega vojnega stroja. Podrobnejši pregled obsega evropske finančne pomoči Izraelu, ki je obtožen pokola v Gazi in drugih različnih grozodejstev na okupiranem Zahodnem bregu, razkriva drugo plat vloge EU. EU je namreč za ZDA druga največja dobaviteljica orožja Izraelu. Po podatkih iz podatkovne zbirke COARM Evropske službe za zunanje delovanje so države članice EU med letoma 2018 in 2022 Izraelu prodale orožje v vrednosti 1,76 milijarde evrov, poroča Al Jazeera.

Izraelski vojak v Gazi FOTO: AP icon-expand

Dostava orožja iz EU se še zdaleč ni ustavila po tem, ko je Mednarodno sodišče januarja sprejelo začasno odločitev, da izraelska vojska verodostojno izvaja genocid. EU ima vzpostavljen sistem za izvajanje embarga na orožje, vendar ga ni želela uporabiti za Izrael, zato so države članice pod pritiskom civilne družbe počasi začele izvajati ukrepe na svojo roko. Nekatere države EU, vključno z Italijo, Nizozemsko, Španijo in belgijsko regijo Valonijo, so napovedale, da bodo ustavile prenos orožja v Izrael, vendar kljub temu niso sledili pravočasni ukrepi, če pa že so sledili, je šlo le za začasno ali delno ustavitev prenosa orožja, kar še zdaleč ni pomenilo popolnega embarga na orožje za Izrael. Po podatkih SIPRI (Stockholmski raziskovalni inštitut za mir) je, povsem nepresenetljivo, Nemčija daleč največji evropski dobavitelj, ki je Izraelu med letoma 2019 in 2023 dobavila 30 odstotkov orožja. Izvoz se je lani povečal za desetkrat, z 32,3 milijona evrov na 326,5 milijona evrov. Med večjimi dobavitelji so bile še Romunija, ki je izdala izvozna dovoljenja v vrednosti 314,9 milijona evrov, Italija z 90,3 milijona evrov, Češka z 81,55 milijona evrov in Španija z 62,9 milijona evrov. To sicer med letoma 2018 in 2022, za leto 2023 pa še ni objavljenih vseh podatkov. Poleg neposredne dobave Izraelu se orožje EU v Izrael pogosto izvaža še posredno prek ZDA. Čeprav za izvoz orožja veljajo določeni sporazumi o končnih uporabnikih, se ZDA na te odločbe požvižgajo, države EU pa jih ne uveljavljajo. In zato je praktično nemogoče v celoti ugotoviti, koliko orožja in sestavnih delov iz EU, izvoženih v ZDA, se na koncu znajde v oborožitvenih sistemih, ki se pošiljajo v Izrael. Katero orožje je poslano v Izrael? Izraelski tanki Merkava, ki delujejo v Gazi od začetka invazije konec oktobra, uporabljajo komponente, ki jih proizvaja nemško podjetje MTU (hčerinsko podjetje Rolls Roycea), medtem ko so korvete Sa'ar, vojaške ladje, ki jih je izdelalo nemško podjetje ThyssenKrupp Marine Systems, zelo dejavne v vodah okoli Gaze.

Izraelski tank Merkava FOTO: AP icon-expand

Britansko podjetje BAE Systems skupaj z nemškim podjetjem Rheinmetall izdeluje samovozne havbice M109, ki so bile večkrat uporabljene za obstreljevanje gosto naseljenih območij v Gazi. Amnesty International je našla tudi dokaze, da je bilo v tem artilerijskem orožju uporabljeno strelivo z belim fosforjem, ki lahko zažge kožo do kosti in povzroči motnje v delovanju organov, njegovo uporabo na civilnih območjih pa omejuje mednarodno pravo.

Beli fosfor je alotrop fosforja v obliki voskaste bele trdnine, ki ima značilen vonj po česnu, čist pa je brezbarven in prozoren. Vname se, če je izpostavljen kisiku. Kemična reakcija nato ustvari toploto okoli 815 stopinj Celzija, svetlobo in močan bel dim. Uporabile so ga tudi ruske sile v vojni v Ukrajini.

V ZDA izdelana bojna letala F-35, ki so nemalokrat preletavala nebo nad Gazo in za seboj puščala opustošenje, so odvisna od evropskih sestavnih delov, vsaj 25 odstotkov rezervnih delov pa se iz Evrope neposredno izvaža v Izrael. Omejitve je dejansko uvedla le Nizozemska, in sicer po sodnem postopku, ki so ga sprožile organizacije civilne družbe.

Bojno letalo F-35 FOTO: Shutterstock icon-expand

S pomočjo davkoplačevalskega denarja ... Evropske države torej ne le, da izvažajo orožje v Izrael, ampak tudi porabljajo javni denar za podporo proizvajalcem orožja. Nova raziskava Transnacionalnega inštituta in organizacije Stop Wapenhandel razkriva, da evropski davkoplačevalski denar v višini 426 milijonov evrov trenutno financira podjetja, ki oborožujejo Izrael. Nemško podjetje Rheinmetall, ki Izraelu pošilja tankovske oklepnike, je prejelo več kot 169 milijonov evrov, finsko-norveško podjetje Nammo, katerega raketomete za obstreljevanje bunkerjev izvažajo v Izrael, pa več kot 123 milijonov evrov. Prejemniki so tudi podjetja Leonardo, ThyssenKrupp, Rolls Royce, BAE Systems in Renk. In ne samo orožje, evropski denar se namenja tudi za financiranje varnostnih in obrambnih projektov, ki koristijo izraelski vojni. Od leta 2008 je 84 izraelskih subjektov prejelo 69,39 milijona evrov iz skupno 132 projektov.

Izraelska vojska FOTO: AP icon-expand

Od 7. oktobra je EU odobrila 126 milijonov evrov za financiranje 130 raziskovalnih projektov, v katerih so sodelovali izraelski subjekti. Dva od teh projektov zagotavljata skupno 640.000 evrov orožarskemu podjetju Israel Aerospace Industries. Orožje gre sicer v obe smeri. EU že desetletja od Izraela kupuje orožje in s tem polni izraelsko vojaško-industrijsko blagajno. Izrael je med desetimi največjimi izvozniki orožja na svetu, približno 25 odstotkov obrambnega izvoza pa gre prav na našo celino. Izdelke namreč tržijo kot "preizkušene v boju", najbolj priljubljeni pa so vsekakor droni. Večinoma jih od podjetij Elbit in Israel Aerospace Industries najema agencija EU za varovanje meja Frontex.

K ustavitvi dobave orožja sicer pozivajo tudi Združeni narodi. Države in podjetja so opozorili, naj nemudoma prenehajo neposredno in posredno sodelovati pri prenosu orožja v Izrael, sicer jih čakajo posledice.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči