Koliko mesečnih plač je treba odšteti za nakup nepremičnine po Evropi?

Koliko mesečnih plač je potrebnih za nakup nepremičnine, je seveda odvisno od tega, kje živite in predvsem od vaše mesečne plače. Ker se številke lahko zelo razlikujejo, je ekipa iz platforme za trgovanje BestBrokers naredila raziskavo nepremičninskega trga v različnih evropskih državah. Pri tem so za primerjavo vzeli 100 kvadratnih metrov veliko nepremičnino in povprečno neto plačo. Izračuni so zgolj teoretični, saj pri tem niso odšteli življenjskih stroškov, ki jih ima posameznik. Preučili so torej cene stanovanj, povprečni neto mesečni dohodek, inflacijo in "prave" kreditne obrestne mere (kreditne obrestne mere, prilagojene inflaciji) v 62 državah po svetu.

Ugotovili so, da bi za nepremičnino najhitreje privarčevali na Danskem. Za 100 kvadratnih metrov veliko nepremičnino morajo Danci odšteti 114 neto mesečnih plač, kar pomeni, da morajo zanjo delati dobrih devet let in pol. S tem se je ta skandinavska država uvrstila na vrh seznama evropskih držav, kjer so nepremičnine za zaposlene najbolj dostopne. Je pa sicer Danska po podatkih iz leta 2023 najdražja država v EU, cene blaga in storitev so bile po podatkih Eurostata 43 odstotkov nad povprečjem EU, poroča Eurostat.

Na drugem mestu je Irska, kjer je za nepremičnino treba odšteti 123 mesečnih neto plač, tretja pa Švedska, kjer je za nakup primerljive nepremičnine dovolj 129 mesečnih plač. To pomeni, da v obeh državah za nakup nepremičnine delajo okoli 10 let. Sledijo Španija (132), Belgija (132), Ciper (139) in Norveška (140).

Slovenija na repu lestvice

Neslavno zadnje mesto je pripadlo Češki, kjer so izračunali, da mora posameznik za nepremičnino odšteti 297 povprečnih neto mesečnih plač. To pomeni, da bi morali za 100 kvadratnih metrov veliko hišo ali stanovanje delati 24 let in devet mesecev.

Na Slovaškem je za takšno nepremično treba odšteti 274 plač oziroma neto mesečni zaslužek, ki ga posameznik zasluži v 22 letih in 10 mesecih.

Pri nas ni pretirano bolje, saj je treba v Sloveniji za nakup stanovanja ali hiše v velikosti 100 kvadratnih metrov odšteti 261 neto mesečnih plač, to pa pomeni, da bi bilo treba samo za nepremičnino delati 21 let in devet mesecev.

Seveda pa je nerealno, da bi lahko nekdo celotno svojo plačo privarčeval. A tudi, če bi lahko privarčeval polovico svoje neto plače, bi moral na Češkem delati kar 50 let, na Slovaškem skoraj 46 let in v Sloveniji 43 let in pol.