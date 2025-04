Koliko otrok ima Elon Musk?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Gorenjec se prijavi na sprejemni izpit za policiste. Med sprejemnim izpitom ga vprašajo: "Kaj bi storil, da bi razgnal veliko in razburjeno množico?" "Ne vem, kako to delate pri vas. Pri nas doma bi snel kapo in začel pobirati prostovoljne prispevke."