Koliko sekund traja najprijetnejši objem in kateri je boljši?

Skupina raziskovalcev se je lotila preučevanja različnih vrst objemov. Tistih pristnih, ko se po dolgem času snideta partnerja ali prijatelja in ki so v času covida-19 za precej časa izginili iz naših življenj. Za temi objemi je prava mala znanost. Koliko sekund traja najprijetnejši objem, kateri je boljši? Tisti čez ramena, 'križem-kražem', čez pas? Raziskovalci so ugotovili, da mora dober objem trajati od pet do deset sekund.