Koliko tankov je še v ruskih skladiščih?

Člani francoske OSINT skupine ARI so pri analizi uporabili satelitske posnetke, ki so nastali med aprilom in septembrom 2021, ter informacije, dostopne na družbenih omrežjih. Izračune so naredili na podlagi stanja v desetih vojaških skladiščih od skupno 22 na ozemlju Ruske federacije. V teh desetih naj bi bilo po njihovih ocenah prisotnih 95 odstotkov vseh tankov.

Ocene, ki jih v lanskem poročilu Military Balance 2023 navaja Mednarodni inštitut za strateške študije, pa so precej bolj skromne: 2000 tankov v operativni uporabi in 5000 v skladiščih. Ob tem so navedli, da k skupnemu številu niso prištevali modelov, ki so starejši od T-62.

Francozi so zadnjo bilanco tankov v Rusiji objavili konec lanskega avgusta. Mednarodni inštitut za strateške študije s sedežem v Londonu je leta 2022 ocenil, da ima Rusija približno 17.500 tankov, v ključno z 200 T-90, 3000 T-80, 7000 T-72, 2000 T-64, 2500 T-62 in 2800 T-55. Ukrajinska nevladna organizacija Ukrainian Military Center (Ukrajinsko vojaško središče) ob tem opozarja, da gre za netočne izračune, saj so osnovani na ocenah proizvedenih tankov v času Sovjetske zveze.

Našteli so jih 5538, od tega so jih uspeli identificirati 4347. Pri tem poudarjajo, da gre za tanke, ki jih skladiščijo na odprtem. V bazah so tudi številni nadstreški in boksi, katerih zmogljivost je ocenjena na 1.950 vozil. Pri tem Francozi izpostavljajo, da je del teh površin namenjen popravilom in jih verjetno ne zavzemajo tanki, temveč druga vozila in stroji. Maksimalno število tankov, ki jih ima Rusija, so torej pri ARI ocenili na 7000, bolj verjetna številka pa je okrog 6000, dodajajo.

Tip, ki prednjači: T-72

Katere tipe sovjetskih oz. ruskih tankov so uspeli razpoznati v množici železja in koliko? 750 primerov tanka T-80 (večinoma verziji BV in UD), 1945 T-72 (večinoma nemodernizirane T-72B in T-72A), 1239 T-62 in 413 T-54/T-55. Tri četrtine vseh vozil so bile proizvedene pred letom 1980, ocenjujejo Francozi. Glede T-64 je nekaj nejasnosti, Francozi izpostavljajo, da jih niso preštevali zaradi pomanjkanja rezervnih delov in posledične verjetnosti, da jih ni mogoče spraviti na bojišče. Prav tako v bilanci ni T-90, čeprav bi določeno število najmodernejših tankov, ki jih Rusija uporablja, moralo biti v skladiščih, dodaja ukrajinska nevladna organizacija.

Po vojaških okrajih je razmerje sledeče: V zahodnem se nahajajo T-80U/UE-1, T-80BV, T-80UD in T-72. V osrednjem starejši tipi T-72 in preostanek T-64, v vzhodnem pa T-80, večina T-62 ter tudi T-54/55.