Kolinda po zahtevni operaciji: Nisem se mogla naličiti ali držati žlice

"Gre za sprednjo vratno discektomijo s fuzijo in vsadki. Ta operacija je bila nujna in prestati bi jo morala že prej. Ni šlo namreč več samo za bolečine, pač pa so motnje v funkcionalnosti in motoriki začele vplivati na moje življenje ," je danes zapisala v objavi na svojem Facebookovem profilu. " Ne samo na protokolarni ravni zaradi težav ob stanju in izgubi ravnotežja, pač pa tudi v vsakodnevnem življenju. Težko mi je bilo se podpisati oz. pisati, stisniti pest, odpreti steklenico vode, se naličiti in k ustom prinesti žlico ..." je naštela.

Začelo se je z bolečinami v križu, nato pa so se leta 2017 začele pojavljati hude bolečine v desni roki. Preiskave so pokazale, da gre za hernijo diska v vratnem delu hrbtenice, manjšo kilo pa so zaznali tudi v križu. O njenih zdravstvenih težavah so se posvetovali vrhunski ortopedi in nevrologi iz Zagreba, ki so sprva ocenili, da operacija ni potrebna, in ji priporočili, naj si pomaga s fizioterapijo in zdravili. Svetovali so ji, da mora upočasniti tempo in misliti nase, kar pa je bilo v funkciji, ki jo je opravljala, izjemno težko, saj je veliko potovala, se udeleževala pomembnih dogodkov in obletnic, znala pa je tudi glasno navijati na nogometnih stadionih.

S posegom je odlašala kar štiri leta, saj ji je bilo opravljanje dolžnosti kot predsednica države pomembnejše od njenega zdravja, pripovedujejo tudi njeni sodelavci. "Javnost ni videla, kako je trpela. Roka jo je včasih tako bolela, da je ni mogla stisniti v pest. Izogibala se je jemanju zdravil, zlasti tistim za sprostitev mišic, in jih jemala le v skrajni sili," je za 24sata razkrila njena tesna sodelavka.

Na koncu, ko ji fizioterapije in zdravila niso več pomagali, zaključilo pa se je tudi njeno predsedovanje, se je vendarle odločila, da gre pod nož. Operacija je uspela, zdaj jo čaka dolgotrajno okrevanje.

V zapisu na Facebooku se je Grabar-Kitarovićeva zahvalila tudi svoji družini in prijateljem, ki ji stojijo ob strani. "Hvala tudi vsem, ki mi pošiljate molitve in dobre želje. Vsem želim vse dobro, zdravja in moči, še posebej zaposlenim v hrvaškem zdravstvu, ki dajejo vse od sebe, da bi nas zaščitili in pozdravili, sploh v teh neobičajnih časih," je še dodala.