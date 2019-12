'Sem mesarjeva hči. Če ne bi živeli v Jugoslaviji, bi bili milijarderji'

Nekdanji predsednik hrvaške vlade in SDP Zoran Milanović ter hrvaška predsednicaKolinda Grabar-Kitarović sta se v ponedeljek zvečer udeležila prvega televizijskega soočenja pred nedeljskim drugim krogom predsedniških volitev.

Grabar-Kitarovićeva, ki se ji je znova zgodilo nekaj spodrsljajev, je med drugim napadla Milanovića, da je bil najslabši hrvaški premier od osamosvojitve. Čeprav ji je Milanović dejal, naj pokaže spoštovanje do ljudi in naj javnosti ne zavaja, se Kolinda ni odpovedala trditvi, da ima podpisane dogovore z državami, ki bodo Hrvatom omogočile delo preko spleta in da bodo lahko zaslužili osem tisoč evrov. Znova je zatrdila, da njena 'napoved' drži.