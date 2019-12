Kolinda pred volitvami: Našim padlim braniteljem v Vukovarju ni žal, da so umrli

Ob 7. uri so se na Hrvaškem odprlo nekaj več kot 6400 volišč. Okoli 3,8 milijona volivcev bo danes odločalo, kdo bo naslednjih pet let predsednik Hrvaške. Kandidatov je 11, obeta pa se tesna tekma med sedanjo predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, nekdanjim premierjemZoranom Milanovićem ter podjetnikom in pevcemMiroslavom Škorom.

Voliti bo mogoče tudi na 124 voliščih v 47 drugih državah, od tega jih je največ v Bosni in Hercegovini (44). Hrvaški državljani v Sloveniji se lahko udeležijo volitev na hrvaškem veleposlaništvu v Ljubljani. Volišča bodo zaprli ob 19. uri, ko bodo televizije objavile rezultate vzporednih volitev. Državna volilna komisija bo prve rezultate objavila predvidoma ob 20. uri.

Aktualna predsednica Grabar-Kitarovićeva, ki ji ankete napovedujejo največ možnosti za zmago, je ob koncu kampanje v Vukovarju na svojem zadnjem shodu spregovorila o padlih hrvaških braniteljih in znova razburila. "Prepričana sem, da našim mrtvim ni žal, da so umrli, saj je Hrvaška zdaj tu," je dejala.

Prav tako je odločno nasprotovala postavitvi dvojezičnih plošč, še posebej pa je pozdravila župana Ivana Penava. "Vem, da vam je pogosto težko," je opozorila. "Hoditi morate v čevljih župana, da vidite, kaj se vsak dan srečuje na ulicah. Ni večjega odlikovanja od župana Vukovarja."

Na koncu je še zatrdila, naj nihče ne misli, da bo Vukovar kdaj kaj drugega kot hrvaški in s tem zaključila sklop svojih nenavadnih izjav, ki so zaznamovale njeno predsedniško kampanjo.