Bombe ohromile Köln: odredili največjo evakuacijo po vojni

V ponedeljek so v soseski Deutz na obrežju odkrili tri bombe, dve težki eno tono in eno poltonsko, vse so bile izdelane v ZDA.

Ob 8. uri so prebivalcem začeli trkati na vrata in jim ukazali, naj zapustijo domove. Kdor domovanja ne bo želel zapustiti, ga bo s silo odstranila policija, poročajo nemški mediji. Za vse meščane so za čas evakuacije uredili dva zbirna centra. Kdaj se bodo prebivalci lahko vrnili domov, še ni znano. Časovnica je odvisna od poteka evakuacije in zahtevnosti operacije.

Središče mesta v radiju enega kilometra je danes zaprto, strokovnjaki pa se že pripravljajo na detonacijo bomb iz druge svetovne vojne, ki se je končala pred 80 leti.