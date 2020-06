Kolo je orodje svobode, vzemi ga na proteste

Eno izmed njih je nenehna pozornost na početje policije. "Odprite oči in skušajte ugotoviti, kam se policija premika ali od kod prihaja. To pomaga zagotoviti varnost vseh, hkrati pa vemo, kaj se dogaja pred nami, preden pridemo do tja, " je Polanco opisal izvidniške naloge. Zaščitniška je težja. " Kolo uporabite kot pregrado. Postavite ga med vas in policista, z njim ustvarite razmik in prepreko. Zaupajte drugim okoli vas in se držite drug drugega. V številčnosti je vedno moč. "

Toda kolesarskih brigad se niso domislili le protestniki. Policisti na kolesih so postali mobilna platforma za izstreljevanje solzilnega plina, svetlobnih granat in po potrebi krotenja protestnikov s palicami. Tudi za njih so kolesa priročen ščit ali hitra barikada, še raje pa napadalno orožje, s katerim so treskali po množici. Zato je ameriški prodajalec koles Fuji ustavil prodajo koles policijam, ker so splet preplavili posnetki " uporabe koles na način, ki ni bil predviden in za katerega niso narejena ". New York pa je dobil Skupino za strateški odziv, napol oklepno kolesarsko enoto za krotenje neredov.

Po besedah publicista Jodyja Rosena je kolo simbol svobode, "poceni, trajno, raznoliko, okreten majhen stroj, s katerim voznik švigne čez mesto skozi natlačen promet". Že od njegove iznajdbe je postal znak napredne politike, med prvimi večjimi kolesarskimi organizacijami so bili britanski socialistični klubi. Na prelomu v prejšnje stoletje so ga borke za enake pravice žensk videle kot totem modernosti in orodje množične mobilizacije. Nato so ga naravovarstveniki slavili kot lek za kult avtomobila, ki je dušil mesta in onesnaževal zrak. Manifest iz sedemdesetih ga označuje za "vmesnik med Vzhodom in Zahodom, stroj, ob katerem smo vsi bratje in sestre". Ob podnebnih spremembah je jezik čaščenja prerasel v besede o "najbolj plemeniti iznajdbi", je Rosen v New Yorkerju opisal amalgam progresivnih politik in kolesa.

Povezava med kolesi in protesti ima dolgo zgodovino, tako kot med avtoritarnimi režimi in napadi na kolesarje. Eno prvih dejanj Adolfa Hitlerja ob prevzemu oblasti v 1933 je bila prepoved kolesarskih združenj, ki so jih povezovali s protinacističnimi političnimi strankami. Rjavosrajčniki SA so odhajali na podeželje plenit kolesa, prakso pa so kasneje ponavljali nemški vojaki, ko so zasedli Dansko, Nizozemsko in Francijo. Kitajski protestniki za demokracijo so 1989 s kolesi drveli na trg nebeškega miru, ko so tanki poteptali upanje, da bo rdeča trdnjava svobodno zadihala, so za njimi ostali sploščeni okvirji in kolesa.