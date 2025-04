Kolo, kuhana jajca in kava na praznično jutro: srbski študenti se ne dajo

Srbski študenti nadaljujejo s protestiranjem. Že šesto noč zapored so blokirali stavbo Radia Televizije Srbije. Podpirajo jih številni prebivalci Beograda, ki so skupaj z njimi pričakali praznično jutro, prinesli so jim kuhana jajca in 'najboljšo' praznično kavo.

Študentje Medicinske fakultete v Kragujevcu so za torek napovedali nov protest pred fakulteto in vabijo vse, da pridejo, saj, kot pravijo, pomoč potrebujejo bolj kot kdaj koli prej, poroča Nova RS.

Na velikonočno jutro so nekateri zaplesali in zaigrali kolo pred stavbo RTS, ki jo blokirajo. Občani študentom prinašajo hrano, sokove, vodo in druge potrebščine. V skladu z velikonočnimi običaji so številni učenci in občani na tokratno druženje prinesli kuhana jajca, nekateri so plesali kolo.

Zbrani so ob polnoči prižgali luči na telefonih, zapeli himno in tako pozdravili veliki krščanski praznik.

Meščani so prihajali iz vseh koncev Beograda, da bi podprli študente in jim pomagali pri blokadi. Zjutraj so postavili tudi stojnico z 'najboljšo' kavo, še poroča Nova RS.

