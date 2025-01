Kolone ljudi proti severu Gaze: prvi dan se je vrnilo več kot 300.000 Palestincev

Kolone tovornjakov, avtomobilov, traktorjev in kočij z vpreženimi konji in osli ter predvsem nepregledna množica pešcev – starih in mladih, se že drugi dan vije proti severu Gaze. Na tisoče Palestincev se je že v ponedeljek začelo vračati na svoje domove, potem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu v nedeljo naznanil dogovor o izpustitvi šestih talcev v zameno za dovoljenje, da se Palestinci vrnejo na sever razdejane enklave.

Tisti, ki so se na pot podali z avtomobili, so morali prečkati nadzorno točko. Tam so jih namreč pregledali predstavniki zasebnih varnostnih podjetij, ki želijo preprečiti, da bi na sever enklave prišlo orožje. To je eden od pogojev, ki jih je postavil Netanjahu, da se lahko Palestinci vrnejo domov.

In ko se Palestinci vračajo v svoje soseske in svoje domove, jih tam večinoma pričakajo kupi ruševin. Zaradi porušenih stavb so na območju velike potrebe po začasnih namestitvah. Po navedbah oblasti v Gazi samo v istoimenskem mestu in na severu razdejane enklave trenutno potrebujejo okoli 135.000 šotorov oziroma bivalnih prikolic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številni Palestinci so sicer skušali priti na sever že pretekli konec tedna, a jih je Izrael blokiral. Vztrajal je, da civilistom ne bodo dovolili prehoda, dokler palestinske oborožene skupine iz ujetništva ne spustijo civilistke, ki bi jo morali po izraelskih navedbah predati že v soboto. Netanjahu je nato v nedeljo zvečer sporočil, da so dosegli dogovor glede nadaljnje izpustitve talcev, trije bodo izpuščeni v četrtek, trije pa v soboto.