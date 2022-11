Koloradski župan: Obiskovalci kluba so ravnali herojsko

Policisti so osumljenca prijeli, ob aretaciji pa je bil strelec zaradi posredovanja obiskovalcev ranjen. Napadalec je ubil pet oseb, ranil pa še 18.

Kmalu po sobotnem napadu so se na dogodek odzvali tudi v klubu Q. Streljanje so označili za "sovražni napad" na skupnost LGBTQ. Dodali so, da so stranke premagale strelca. Na družbenih omrežjih so zapisali, da je klub "skrušen zaradi nesmiselnega napada na našo skupnost", in izrazili sožalje žrtvam in njihovim družinam. "Zahvaljujemo se hitrim odzivom junaških strank, ki so ukrotile strelca in končale ta sovražni napad," so še dodali.

Policisti sicer še niso podali uradne izjave o motivu oz. pravijo, da ta "zaenkrat še ni znan".