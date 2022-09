Kolpa v Karlovcu narasla na osem metrov, poplavljenih nekaj hiš

Vodostaj reke Kolpe v Karlovcu trenutno ne povzroča večjih težav, poroča HRT, je pa poplavljenih več cest in polj v okolici. V karlovškem naselju Brodarci je sicer Kolpa prestopila bregove in poplavila nekaj hiš. Posledice poplave pomagajo sanirati lokalni gasilci. Višina Kolpe je sicer presegla napovedi štaba civilne zaščite in agencije Hrvaške vode.