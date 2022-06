Kolumbija ima prvega levičarskega predsednika v svoji zgodovini

"Naj se toliko trpljenja ublaži z veseljem, ki danes preplavlja srce domovine," je na Twitterju zapisal Gustavo Petro . "Danes je dan ulic in trgov." Njegova podpredsednica Francia Marquez , mati samohranilka in nekdanja gospodinja, bo postala prva temnopolta podpredsednica v državi.

Poraz je že priznal njegov nasprotnik, gradbeni magnat Rodolfo Hernandez. "Kolumbijci, danes je večina državljanov izbrala drugega kandidata. Kot sem povedal med kampanjo, sprejemam rezultate teh volitev," je dejal. "Upam, da gospod Gustavo Petro zna voditi državo in je zvest svojemu diskurzu o boju proti korupciji," je dodal.

Petro, nekdanji član socialističnega gverilskega gibanja M-19, je kampanjo temeljil na radikalnem manifestu in se med kampanjo zavezal, da se bo boril proti neenakosti z zagotavljanjem brezplačnega univerzitetnega izobraževanja, pokojninske reforme in visokih davkov na neobdelano zemljo.Prav tako se je zavezal, da bo v celoti izvajal mirovni sporazum iz leta 2016, ki je končal 50-letni konflikt s komunistično gverilsko skupino Farc, in si prizadeval za pogajanja s še vedno aktivnimi uporniki ELN.

V državi, ki je doživela desetletja državljanskih spopadov in tujih vpletanj v politiko, so kritiki Gustava Petra poudarjali njegovo vlogo nekdanjega upornika in trdili, da bi njegovi gospodarski načrti pomenili katastrofo za državo.Toda njegove obljube o vključevanju prebivalstva v odločanje in reševanju revščine so pridobile veliko podpore med večino družbeno šibkejših državljanov.

Za Ano Beatriz Acevedo, ki zastopa razseljene afrokolumbijske ženske, volitve pomenijo veliko spremembo za državo, navaja BBC."Eden od problemov te države je neenakost – v temnopoltih in avtohtonih skupnostih, med ženskami," je dejala. "In oba kandidata, Petro in Marquez, predstavljato to razliko - eden je mešan, eden je črn - in oba verjameta v vključenost."

Gre za zgodovinski rezultat volitev, saj so v tej državi doslej vedno slavile konservativne opcije, ki so gojile dobre odnose z Združenimi državami Amerike. Zdaj bo imela Kolumbija svojega prvega levičarskega voditelja in ob njem prvo temnopolto podpredsednico. Takšna odločitev kolumbijskih volivcev bi lahko državi prinesla določene težave.

Petro se bo soočil z izzivi razdrobljenega kongresa, ki vključuje predstavnike več kot ducata strank."Glede na trenutno stopnjo polarizacije in obstoječe politične, gospodarske, socialne in humanitarne krize se bo Petrova vlada soočila s pomembnimi izzivi," je za BBC povedala profesorica Arlene Tickner, predavateljica mednarodnih odnosov na univerzi v Bogoti."Pomemben prvi korak, ki ga je že naredil novoizvoljeni predsednik, je začetek prizadevanj za izgradnjo široke nacionalne koalicije, da bi okrepil svojo sposobnost upravljanja."