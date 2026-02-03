Kolumbija v ZDA poslala narko šefa Pipa Tulua

Pod pritiskom Washingtona je levo usmerjeni Gustavo Petro ZDA znova začel izročati vodilne kriminalce, potem ko je Bogota s tem nekaj mesecev prekinila zaradi zastoja mirovnih pogajanj s kolumbijskimi oboroženimi skupinami.
Kolumbijski obrambni minister Pedro Sanchez je v ponedeljek sporočil, da je Petro minuli konec tedna odredil "čimprejšnjo izročitev ZDA kriminalca z vzdevkom Pipe Tulua". Po poročanju lokalnih medijev je ta vodja mamilarskega kartela La Inmaculada od leta 2015 v Kolumbiji zaradi več umorov prestajal 30-letno zaporno kazen, vendar je iz zapora še vedno vodil kriminalne dejavnosti. Zaradi trgovine z mamili so zanj lani v ZDA izdali priporni nalog, poroča CNN v španščini.
Tulua so tako ob zori ob okrepljenem policijskem varstvu več kot 70 policistov iz države odpeljali s posebnim letalom z vojaškega letališča v Bogoti.
Srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Petrom bo sledilo večmesečnim napetostim med državama in ostri besedni vojni na družbenih omrežjih, ki je dosegla vrhunec, ko je Washington proti Petroju in njegovi družini uvedel sankcije zaradi domnevnega prometa s prepovedanimi drogami. Petro je med drugim ostro kritiziral ameriško zajetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ameriške napade na domnevne čolne tihotapcev z mamili v regiji.
Po njunem telefonskem pogovoru 7. januarja pa je Trump, ki je po vojaški operaciji v sosednji Venezueli zagrozil tudi Kolumbiji, napovedal njuno srečanje. Kolumbija pa je po osmih mesecih prekinitve pred dnevi napovedala, da bo znova začela izvajati deportacijske lete migrantov iz ZDA.
