Kolumbija v ZDA poslala narko šefa Pipa Tulua

Pod pritiskom Washingtona je levo usmerjeni Gustavo Petro ZDA znova začel izročati vodilne kriminalce, potem ko je Bogota s tem nekaj mesecev prekinila zaradi zastoja mirovnih pogajanj s kolumbijskimi oboroženimi skupinami.

Kolumbijski obrambni minister Pedro Sanchez je v ponedeljek sporočil, da je Petro minuli konec tedna odredil "čimprejšnjo izročitev ZDA kriminalca z vzdevkom Pipe Tulua". Po poročanju lokalnih medijev je ta vodja mamilarskega kartela La Inmaculada od leta 2015 v Kolumbiji zaradi več umorov prestajal 30-letno zaporno kazen, vendar je iz zapora še vedno vodil kriminalne dejavnosti. Zaradi trgovine z mamili so zanj lani v ZDA izdali priporni nalog, poroča CNN v španščini.

Tulua so tako ob zori ob okrepljenem policijskem varstvu več kot 70 policistov iz države odpeljali s posebnim letalom z vojaškega letališča v Bogoti.