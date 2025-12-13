Svetli način
Tujina

Kolumbijska uporniška skupina napovedala priprave za obrambo države

Catatumba, 13. 12. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Največja še delujoča kolumbijska uporniška skupina, Nacionalna osvobodilna vojska (ELN), je razglasila tridnevno zaporo za civiliste na območjih pod njenim nadzorom. Skupina trdi, da gre za priprave na obrambo države pred morebitno "imperialno intervencijo", medtem ko se odnosi med Kolumbijo in ZDA vse bolj zaostrujejo.

ELN je civiliste opozorila, naj ostanejo doma in se izogibajo glavnim cestam ter rekam med tridnevnimi vojaškimi vajami, ki se začnejo v nedeljo. Namen ukrepa je po njihovem preprečiti nesreče med civilisti in bojevniki.

Napetosti med državama so se povečale po izjavah predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je grozil z vojaškimi udari proti državam, ki proizvajajo in izvažajo kokain v ZDA. Kolumbijski obrambni minister Pedro Sanchez je ukrep označil za "kriminalno prisilo" in zagotovil, da bodo vladne sile prisotne na vseh ključnih območjih.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Trump je izrazil nezadovoljstvo tudi nad kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom, Kolumbija pa je z nasprotovanjem odgovorila na ameriške sankcije in grožnje.

Washington je proti Petru uvedel osebne sankcije in mu med drugim preklical vizum zaradi udeležbe na propalestinski demonstraciji v New Yorku ter Kolumbijo odstranil s seznama zanesljivih protidrogovnih partnerjev.

ELN, ki šteje okoli 5.800 bojevnikov, nadzoruje pomembna območja za proizvodnjo droge, vključno s Catatumbom ob meji z Venezuelo. Skupina je prejšnje vlade poskušala vključiti v mirovna pogajanja, a neuspešno. Sodelovanje s Petrovo administracijo prav tako ni uspelo po januarskem napadu ELN v Catatumbu, v katerem je umrlo več kot 100 ljudi.

Čeprav skupina trdi, da deluje iz ideoloških razlogov, ima pomemben dohodek od trgovine z narkotiki in tekmuje z nekdanjimi borci FARC za nadzor nad območji pridelave koke in tihotapljenjem.

ELN Kolumbija Donald Trump obramba
Naslednji članek

Najdaljša mestna žičnica v Evropi povezuje okolico Pariza

