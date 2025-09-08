Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Spopadi za nadzor nad kokainskimi potmi, uporniki ugrabili kolumbijske vojake

Micay, 08. 09. 2025 14.41 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Kolumbijske oblasti so sporočile, da so uspele rešiti 27 od skupno 72 vojakov, ki so jih uporniki ujeli na jugozahodu države na območju, ki ga nadzorujejo uporniški borci in je ključno območje za proizvodnjo kokaina. Preostalih 45 vojakov ostaja v ujetništvu.

Po poročanju Al Jazeere se je dogodek zgodil v kanjonu Micay v departmaju Cauca, kjer deluje uporniška frakcija nekdanje Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (FARC), znana kot Centralni generalštab. Skupina, ki se že dlje časa spopada z vojsko, je skupaj z domačini blokirala premike kolumbijskih enot. Po navedbah vojske je v napadu sodelovalo približno 600 ljudi, ki so ovirali premik vojakov v kraju San Juan de Micay. Cilj vojaške operacije je bil olajšanje nadzora nad potmi, ki se uporabljajo za trgovino z drogami in nezakonito rudarjenje.

Kolumbija se že vrsto let sooča s težavami pri zagotavljanju varnosti na nekaterih podeželskih območjih, kjer se mamilarske tolpe in uporniške skupine spopadajo za ozemlje, ki so ga FARC zapustile po tem, ko so leta 2016 sklenile mir z vlado. Lani je predsednik Gustavo Petro sprožil ofenzivo za ponovno vzpostavitev državnega nadzora, a je naletel na močan odpor lokalnih skupnosti in oboroženih skupin.

Micay kanjon kokaina
Micay kanjon kokaina FOTO: AP

Na družbenem omrežju X je Petro pozval k izpustitvi vojakov: "Ti vojaki bi lahko bili vaši otroci. Otroci Kolumbije se morajo objeti in preživeti svoje starše. Komisija za dialog je pripravljena in to je beseda predsednika," je zapisal.

Po navedbah oblasti ugrabitve pogosto izvajajo po ukazu oboroženih skupin na območju, kjer je prisotnost države majhna, poroča Al Jazeera.

Micay kanjon kokaina
Micay kanjon kokaina FOTO: AP

Prejšnji mesec so vaščani po ukazu uporniške skupine v južnem departmaju Guaviare po strelskem spopadu, v katerem je bilo ubitih 10 članov nekdanje skupine FARC, ujeli 33 vojakov.

Vaščani, ki so zadrževali vojake, so zahtevali vrnitev trupel ubitih upornikov, ki so jih prepeljali v mrtvašnico v glavnem mestu province. Po poročanju Al Jazeere so vojake vrnili štiri dni pozneje.

Kolumbija vojaki ugrabitev FARC
SORODNI ČLANKI

V Beogradu pridržan kolumbijski profesor, predsednik čaka pojasnila

Kolumbijo stresel močan potres

Atentat na kolumbijskega predsedniškega kandidata: dva strela v glavo

Kolumbijski predsednik: 'Legalizirajte kokain. Ni nič slabši od viskija'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256