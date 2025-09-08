Spopadi za nadzor nad kokainskimi potmi, uporniki ugrabili kolumbijske vojake

Po poročanju Al Jazeere se je dogodek zgodil v kanjonu Micay v departmaju Cauca, kjer deluje uporniška frakcija nekdanje Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (FARC), znana kot Centralni generalštab. Skupina, ki se že dlje časa spopada z vojsko, je skupaj z domačini blokirala premike kolumbijskih enot. Po navedbah vojske je v napadu sodelovalo približno 600 ljudi, ki so ovirali premik vojakov v kraju San Juan de Micay. Cilj vojaške operacije je bil olajšanje nadzora nad potmi, ki se uporabljajo za trgovino z drogami in nezakonito rudarjenje.
Kolumbija se že vrsto let sooča s težavami pri zagotavljanju varnosti na nekaterih podeželskih območjih, kjer se mamilarske tolpe in uporniške skupine spopadajo za ozemlje, ki so ga FARC zapustile po tem, ko so leta 2016 sklenile mir z vlado. Lani je predsednik Gustavo Petro sprožil ofenzivo za ponovno vzpostavitev državnega nadzora, a je naletel na močan odpor lokalnih skupnosti in oboroženih skupin.
Na družbenem omrežju X je Petro pozval k izpustitvi vojakov: "Ti vojaki bi lahko bili vaši otroci. Otroci Kolumbije se morajo objeti in preživeti svoje starše. Komisija za dialog je pripravljena in to je beseda predsednika," je zapisal.
Po navedbah oblasti ugrabitve pogosto izvajajo po ukazu oboroženih skupin na območju, kjer je prisotnost države majhna, poroča Al Jazeera.
Prejšnji mesec so vaščani po ukazu uporniške skupine v južnem departmaju Guaviare po strelskem spopadu, v katerem je bilo ubitih 10 članov nekdanje skupine FARC, ujeli 33 vojakov.
Vaščani, ki so zadrževali vojake, so zahtevali vrnitev trupel ubitih upornikov, ki so jih prepeljali v mrtvašnico v glavnem mestu province. Po poročanju Al Jazeere so vojake vrnili štiri dni pozneje.
