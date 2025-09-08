Spopadi za nadzor nad kokainskimi potmi, uporniki ugrabili kolumbijske vojake

Po poročanju Al Jazeere se je dogodek zgodil v kanjonu Micay v departmaju Cauca, kjer deluje uporniška frakcija nekdanje Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (FARC), znana kot Centralni generalštab. Skupina, ki se že dlje časa spopada z vojsko, je skupaj z domačini blokirala premike kolumbijskih enot. Po navedbah vojske je v napadu sodelovalo približno 600 ljudi, ki so ovirali premik vojakov v kraju San Juan de Micay. Cilj vojaške operacije je bil olajšanje nadzora nad potmi, ki se uporabljajo za trgovino z drogami in nezakonito rudarjenje.

Kolumbija se že vrsto let sooča s težavami pri zagotavljanju varnosti na nekaterih podeželskih območjih, kjer se mamilarske tolpe in uporniške skupine spopadajo za ozemlje, ki so ga FARC zapustile po tem, ko so leta 2016 sklenile mir z vlado. Lani je predsednik Gustavo Petro sprožil ofenzivo za ponovno vzpostavitev državnega nadzora, a je naletel na močan odpor lokalnih skupnosti in oboroženih skupin.