Kolumbijskega narkokralja Otoniela izročili ZDA

Úsugo so oktobra lani prijeli po sedmih letih intenzivnega iskanja. Kolumbijska vlada je za informacije o tem, kje je, ponujala 800.000 dolarjev (okoli 754.000 evrov), ZDA pa so zanj razpisale kar pet milijonov dolarjev (4,7 milijona evrov) nagrade. Ujeli so ga v njegovem skrivališču v provinci Antioquia na severozahodu Kolumbije, blizu meje s Panamo. V akciji je sodelovalo okoli 500 vojakov ob podpori 22 helikopterjev. Otoniel se je dlje časa skrival v džungli, komuniciral je le po kurirjih, telefona pa ni uporabljal.

Otoniel je znan kot vodja kartela Zalivski klan, ki se ukvarja s tihotapljenjem drog in ljudi, pa tudi z nezakonitim pridobivanjem zlata in izsiljevanjem. Tolpa je aktivna v številnih provincah, ima pa tudi močne mednarodne povezave. Domneva se, da ima okoli 1800 oboroženih pripadnikov, ki so večinoma novačeni iz skrajno desnih paravojaških skupin. Njihove člane so v preteklosti že aretirali policisti v Argentini, Braziliji, Hondurasu, Peruju in Španiji.

Kartel nadzoruje številne poti, ki se uporabljajo za tihotapljenje mamil iz Kolumbije v ZDA in vse do Rusije. Kolumbijske varnostne sile so omenjeni klan označile za najmočnejšo kriminalno organizacijo v državi, medtem ko ga v ZDA opisujejo kot "močno oboroženega in izjemno nasilnega".