Kolumbijski policist pogoltnil izsiljene bankovce in pristal v bolnišnici

Kolumbijska policija je pred kratkim posredovala v predmestju glavnega mesta Bogota. Na kraj dogodka je prvi prispel neimenovan policist, ki pa je imel nekoliko samosvoje načrte. Od poslovneža, ki ga je lažno obtoževal za stvari, ki jih ni storil, je v zahtevo za izogib aretaciji zahteval denar. Tega je sicer dobil, a je iznajdljivi poslovnež med plačevanjem izsiljene podkupnine poklical kolumbijsko enoto za boj proti ugrabitvam in izsiljevanju ter jim povedal, kaj se dogaja.

Ob prihodu protikorupcijske policije denarja ni bilo nikjer. Na domu poslovneža sta stala le kličoči in nekoliko zasopel policist s sivim obrazom. Ob prihodu enote je namreč policist izsiljene bankovce, da ga ne bi spoznali za krivega, kar pogoltnil. Med skrivanjem dokazov pa je očitno papir slabo prežvečil, kar je povzročilo, da se je začel dušiti. V obraz je postajal vse bolj siv. Bankovce, ki so se mu zataknili v grlu, so nato odstranili v lokalni bolnišnici.

Med prevozom do zdravnika se je sicer podkupljivi policist izrekel za nedolžnega. "Ničesar nisem vzel, ne vem, o čem govorijo," je sopel na zadnjih sedežih policijskega kombija med prevozom do bolnišnice, kažejo posnetki. Kot je pozneje policiji dejal podjetnik, je policist od njega zahteval dva milijona pesov (približno 450 evrov).

V bolnišnici se je nato izkazalo, da mu je uspelo pojesti devet bankovcev v skupni vrednosti 500.000 pesov (približno 110 evrov). "Denar je izdelan iz papirja, ki ga ni lahko prebaviti," je komentiral vodja lokalnega tožilstva. Proti policistu so že vložili obtožnico.

Eden izmed kolumbijskih podjetnikov Camilo López pa je izpostavil, da se kolumbijski možje v modrem pogosto poslužujejo izsiljevanja. "V bistvu je to zanje še en dohodek," je povedal.