V Beogradu pridržan kolumbijski profesor, predsednik čaka pojasnila

"29. junija 2025 sta bila profesor Miguel Angel Beltran Villegas z Nacionalne univerze v Kolumbiji in profesorica Natalia Caruso z Nacionalne pedagoške univerze skupaj z dvema mladoletnima otrokoma žrtvi samovoljnega pridržanja na beograjskem letališču," je sporočilo združenje.

Novico je potrdilo združenje Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR), ki je bilo ustanovljeno kot odgovor na kršitve človekovih pravic na univerzah in preganjanje kritičnega mnenja v Kolumbiji.

Beltran je v pričevanju dejal, da so ga srbske oblasti neupravičeno obtožile terorizma, brez kakršnega koli pravnega postopka. Združenje je pozvalo mednarodne organizacije za človekove pravice, naj nemudoma posredujejo, da bi zagotovile profesorjevo varnost in spoštovanje njegovih temeljnih pravic.

"Popolnoma zavračam, kar se je zgodilo profesorju Beltranu v Beogradu. Srbska vlada mora Kolumbiji pojasniti, zakaj pridržuje naše intelektualce. Še huje pa je, da aretacija profesorja Beltrana kaže na obstoj črnih seznamov na mednarodnih carinah, profiliranih glede na politično mnenje," je zapisal.

"Ti črni seznami Kolumbijcev, profiliranih glede na njihovo politično mnenje, bi lahko prišli le od kolumbijske vlade in so jasna kršitev človekovih pravic, ki jo je treba preiskati in ustaviti. Zato zavračam vsakršen prenos biometričnih podatkov Kolumbijcev v tujino," je Petro še dejal na omrežju X.