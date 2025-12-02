Kolumbijski predsednik Trumpa pozval, naj spoštuje mednarodni pravni red

Mednarodna organizacija za civilno letalstvo pod okriljem Združenih narodov je v luči spora med ZDA in Venezuelo opozorila, da prvi člen Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944 pravi, da ima vsaka država popolno in izključno suverenost nad zračnim prostorom nad svojim ozemljem.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Izjava ICAO dodaja še, da lahko vsaka država svojim prevoznikom posreduje kakršne koli informacije o tveganjih za lete nad ali v bližini katerega koli geografskega območja, vključno z zračnim prostorom druge države, poroča španska tiskovna agencija EFE. ICAO je izjavo z opozorilom objavila po tem, ko je kolumbijski predsednik Gustavo Petro zahteval izredno zasedanje te agencije pod okriljem ZN zaradi groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zračni prostor nad Venezuelo razglasil za zaprtega. "Nobena letalska družba ne sme sprejemati nezakonitih ukazov v zvezi z zračnim prostorom katere koli države. Predsednika Trumpa pozivam, naj spoštuje mednarodni pravni red, ki je plod modrosti človeške civilizacije," je Petro zapisal na omrežju X.

Po Trumpovi grožnji vsem letalskim družbam, ki letijo nad Venezuelo, so namreč številne odpovedale svoje lete v to južnoameriško državo. Tiskovni predstavnik ICAO je za EFE potrdil, da so prejeli dopis kolumbijske vlade v zvezi s tem vprašanjem, več pa ni povedal.

Papež pozval k dialogu med ZDA in Venezuelo