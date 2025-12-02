Kolumbijski predsednik Trumpa pozval, naj spoštuje mednarodni pravni red

Izjava ICAO dodaja še, da lahko vsaka država svojim prevoznikom posreduje kakršne koli informacije o tveganjih za lete nad ali v bližini katerega koli geografskega območja, vključno z zračnim prostorom druge države, poroča španska tiskovna agencija EFE.
ICAO je izjavo z opozorilom objavila po tem, ko je kolumbijski predsednik Gustavo Petro zahteval izredno zasedanje te agencije pod okriljem ZN zaradi groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zračni prostor nad Venezuelo razglasil za zaprtega.
"Nobena letalska družba ne sme sprejemati nezakonitih ukazov v zvezi z zračnim prostorom katere koli države. Predsednika Trumpa pozivam, naj spoštuje mednarodni pravni red, ki je plod modrosti človeške civilizacije," je Petro zapisal na omrežju X.
Po Trumpovi grožnji vsem letalskim družbam, ki letijo nad Venezuelo, so namreč številne odpovedale svoje lete v to južnoameriško državo.
Tiskovni predstavnik ICAO je za EFE potrdil, da so prejeli dopis kolumbijske vlade v zvezi s tem vprašanjem, več pa ni povedal.
Papež pozval k dialogu med ZDA in Venezuelo
Papež Leon XIV. je danes na poti iz Libanona proti Vatikanu po koncu svojega prvega potovanja v tujino pozval k dialogu med ZDA in Venezuelo zaradi vse večjih skrbi pred morebitnim vojaškim spopadom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
V ZDA rojeni papež je dejal, da iz njegove domovine prihajajo mešani signali v zvezi s sporom, pri čemer je omenil telefonski pogovor med predsednikom Donaldom Trumpom in venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom ter špekulacije o vojaškem posredovanju v Venezueli.
Trump je Madura nedavno označil za vodjo mamilarskega kartela in posvaril letalske družbe, naj ne letijo nad Venezuelo. ZDA so v zadnjem času okrepile vojaško prisotnost v bližini Venezuele ter v Karibskem morju in vzhodnem Tihem oceanu od septembra izvajajo napade na plovila, ki naj bi jih uporabljali tihotapci drog.
V Caracasu se bojijo, da so operacije ameriške vojske pretveza za načrtovano zamenjavo oblasti v državi.
"Ponovno menim, da je bolje iskati dialog – morda pritisk, celo gospodarski pritisk – vendar iskati drug način za spremembe, če se ZDA odločijo za to," je papež povedal novinarjem na letalu in dodal, da Vatikan preko svoje diplomacije išče načine za pomiritev razmer v dobro venezuelskega ljudstva.
