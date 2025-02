Kolumbijski predsednik: 'Legalizirajte kokain. Ni nič slabši od viskija'

"Znanstveniki so to analizirali: kokain ni nič slabši od viskija," je nadaljeval in zatrdil, da bi lahko kriminalne organizacije, ki preprodajajo kokain, "zlahka uničili", če bi to drogo legalizirali po vsem svetu, poroča Politico .

Večjo škodo po njegovem mnenju povzroča fentanil, ki je krivec za opioidno krizo v ZDA. "Ubija Američane, a ni izdelan v Kolumbiji. Fentanil so kot lekarniško zdravilo ustvarile severnoameriške multinacionalke in tisti, ki so ga uporabljali, so postali zasvojeni," je izjavil.

Petro se je pred dnevi že znašel v sporu z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je sprva prepovedal pristajanje ameriških vojaških letal z migranti, ki so jih ZDA deportirale iz države.

Trumpova administracija je Kolumbiji nato zagrozila z uvedbo 'kazenskih' carin na kolumbijski izvoz v ZDA, s čimer je Bogoto prisilila, da je vendarle sprejela migrante, še poroča Politico.

Po podatkih urada za droge in kriminal Združenih narodov je proizvodnja kokaina v Kolumbiji leta 2023 dosegla rekordno raven in se povečala za 53 odstotkov. V omenjenem letu so tako proizvedli več kot 2600 ton te prepovedane droge.