Komaj 19-mesečni deček padel v bazen in utonil

19-mesečnega dečka so v sredo okoli 18. ure izvlekli iz vode nezavestnega. Reševalci so nemudoma prispeli na kraj nesreče in ga oživljali, a fantek ni preživel.

Preiskava tragičnega dogodka še poteka, britansko zunanje ministrstvo pa je potrdilo, da je bil deček britanski državljan. "Sosed je izvajal tehnike oživljanja, dokler niso na kraj prispeli reševalci, ki pa dečka niso uspeli rešiti," je pojasnil tiskovni predstavnik tamkajšnjega centra za odzivanje v sili.

Nesreča se je zgodila v zasebnem stanovanjskem kompleksu El Paraiso v Aigüesu, kjer živi manj kot 1000 ljudi. Po poročanju nekaterih lokalnih medijev se je deček z družino pred kratkim preselil v Španijo, a tega oblasti še niso potrdile. Aigües se sicer nahaja med Alicantejem in Benidormom na vzhodni španski obali.