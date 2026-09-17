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Komar pripotoval z letalom, oseba umrla

Frankfurt, 17. 09. 2026 18.25 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Malarija

V Frankfurtu je zaradi malarije umrl še tretji človek, pri katerem okužbo povezujejo z letalskim prometom. Zadnja žrtev je živela v Schwanheimu v bližini frankfurtskega letališča, vendar tam ni delala in pred boleznijo ni potovala na območje, kjer je malarija razširjena. Zdravstvene oblasti zato domnevajo, da ga je okužil komar, ki je v Nemčijo prispel z letalom. Poleti je za malarijo zbolelo tudi šest zaposlenih upravljavca letališča Fraport, dva sta umrla. Zdravnike zdaj pozivajo, naj na malarijo pomislijo tudi pri bolnikih z nepojasnjeno vročino, ki niso potovali v tropske kraje.

Nenavadno kopičenje primerov malarije v okolici največjega nemškega letališča je zahtevalo novo smrtno žrtev.

Mesto Frankfurt je sporočilo, da je umrl prebivalec mestne četrti Schwanheim, ki leži v bližini letališča. Gre za enega od dveh novih primerov malarije, o katerih so oblasti poročale v torek.

Posebej nenavadno je, da nobeden od obeh okuženih pred tem ni potoval na območje, kjer je malarija razširjena, prav tako nista delala na letališču.

Frankfurtski zdravstveni urad zato ocenjuje, da ju je najverjetneje pičil okužen komar, ki je v Frankfurt prispel z letalom.

Preberi še 'Letališka malarija': umrla dva zaposlena na frankfurtskem letališču

Kaj je 'letališka malarija'?

Takšni primeri so izjemno redki, vendar znani. V strokovni literaturi se uporablja izraz letališka malarija – gre za okužbo človeka, ki ni obiskal območja z malarijo, bolezen pa prenese okužen komar, nenamerno prepeljan z letalom iz države, kjer je malarija prisotna.

Malarijo povzročajo zajedavci iz rodu Plasmodium, na človeka pa jih običajno prenašajo okužene samice komarjev rodu Anopheles. Bolezen je razširjena predvsem v tropskih in subtropskih območjih.

Komar lahko preživi potovanje v letalu oziroma prtljagi in po pristanku piči človeka na letališču ali v njegovi okolici. Zaradi tega lahko v zelo redkih primerih zbolijo ljudje, ki niso nikoli zapustili Evrope.

To je tudi razlog, da lahko zdravniki pri takšnem bolniku sprva težje pomislijo na malarijo – eden ključnih podatkov pri postavljanju diagnoze je namreč običajno nedavno potovanje na območje, kjer se bolezen pojavlja.

Malarija, samica komarja Anopheles
Malarija, samica komarja Anopheles
FOTO: AP

Frankfurtski zdravstveni urad je zaradi dogajanja znova opozoril zdravnike, naj pri bolnikih z nepojasnjeno vročino razmislijo tudi o možnosti malarije – četudi bolnik ni potoval v državo, kjer je bolezen razširjena. "To velja zlasti za ljudi, ki delajo na letališču ali v njegovi okolici, se tam zadržujejo ali živijo v neposredni bližini letališča," so sporočili.

Podobno priporočilo velja za prebivalce. Ljudem, ki živijo ali delajo v bližini letališča in razvijejo značilne težave, svetujejo, naj poiščejo zdravniško pomoč in zdravnika posebej opozorijo, da živijo oziroma delajo v okolici letališča.

Med značilnimi simptomi malarije so vročina, mrzlica, glavobol, izrazito slabo počutje in bolečine v mišicah. Pri nekaterih oblikah lahko bolezen hitro postane življenjsko nevarna, zato sta zgodnja diagnoza in zdravljenje ključna.

Se lahko okužba zdaj širi med prebivalci?

Malarija se pri običajnih stikih ne prenaša s človeka na človeka. Človek se torej ne more okužiti, ker živi z bolnikom, se ga dotakne ali je z njim v istem prostoru.

Za običajen naravni prenos je potreben ustrezen komar, ki prenese zajedavca z okuženega na drugega človeka.

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stekeras
17. 09. 2026 19.49
Pozivajte raje k omejitvi avionskega prometa, se brez veze danes 75% potuje
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0 0
JazAliTi
17. 09. 2026 19.31
Komar...
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0 0
EU Dig. Cenzura
17. 09. 2026 19.10
Seveda pripotoval je z letalom. Se kovcek je imel s sabo.
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